Milica Todorović grcala u suzama u emisiji: “Voljela bih da se vrati to vrijeme”

Pjevačica Milica Todorović rasplakala se pred milionima gledalaca u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

Naime, ona je tokom gostovanja sa Jovanom Pajić pogledala stare snimke koji su nastali kada su se obje takmičile u „Zvezdama Granda“.

Za Milicu je ovo, kako kaže, jedan od najljepših perioda u životu, bezbrižno vrijeme koje bi voljela ponovo da proživi.

-Toliko me je ovo podsjetilo na to bezbrižno doba, koliko smo bile mlade. Mnogo bih voljela da se vrati to vrijeme, toliko je bilo lijepo i drugačije nego ovo sada. Nekako je bilo sve zdravije – rekla je Milica kroz suze.

Na ovu priču se nadovezala Jovana koja je potvrdila riječi Milice i dodala da je također ovaj period života za nju bio najljepši.

-Bili smo djeca i nismo znali u šta smo se upustili. Kada smo prvu svirku odradili, stali smo na jednu pumpu i tada nam je menadžer dao neki novac. Mi nismo znali da ćemo biti plaćeni za to, koliko nam je bilo bitno da se družimo, to nam je bio vrhunac, da smo svi zajedno – rekla je Jovana.

