Milan Mitrović o ulozi voditelja u “Zvezdama Granda”: Prošao sam “krugove ekstremnog pakla”

Zbog odsustva Saše Popovića, barem fizičkog, napravljeni su noviteti u ovoj sezoni „Zvezda Granda“. Voja Nedeljković privremeno je zauzeo Popovićevo mjesto, a u bekstejdžu s podrškom kandidata sada je Milan Mitrović, koji je inače pjevač i, u neku ruku, dijete „Zvezda Granda“, muzičkog šoua koji gledaoci u BiH mogu pratiti na Novoj BH svake subote od 20 sati.

Muzička ikona

Za “Avaz“ Mitrović je govorio o svojoj ulozi voditelja i energiji koju donosi u šou.

– Jako mi je zabavno, zanimljive su mi sve te saradnje i s kolegama, i žirijem, ispred kamere i iza kamere. Zadovoljstvo mi je i upoznavati nove kandidate jer ja sam te, hajde da kažemo, „krugove ekstremnog pakla“ i takmičenja prošao više puta i najbolje znam kako im je, vjerujte mi. To je takmičenje koje zaista i volim, cijenim i poštujem. Smatram da je jedino takmičenje koje je na neki način ikona muzička, jer zaista toliko dugo trajemo, više od dvije decenije, koliko je pjevača prošlo i koliko ih je postalo velikim… Uživam u svakoj emisiji – rekao je Mitrović.

Priznao je da mora paziti šta govori, a to nije karakteristično za njega.

– Trudim se da govorim iz srca. Nije da sam baš predugog jezika i da lupetam svašta, ali zaista u tim momentima i meni bude teško da zadržim emocije. Nekad ne razumijem zašto žiri glasa kako glasa, i to ponekad i kažem. Niko ne bi trebalo da mi zamjeri na tome. Moj posao je da te emocije podrške iz bekstejdža prenesem kroz ekran do naših gledalaca i da se ta pozitivna energija širi. Bude tu i ljutnje, i suza, i neočekivanih izliva, adrenalina, a to je sve normalno. Najteže je kada neko dobije „panik“, kada su ljudi apsolutno zbunjeni, ne znaju kako da odreaguju. Nije sramota dobiti „panik“, već je sramota ne pokušati – istakao je Mitrović.

Naglasio je da je Popović uvijek uživo uključen u emisiju i da od kuće prati sve što se dešava.

Uvijek uključen

– Fizički nije tu, ali u svakom drugom smislu Sale je uključen u takmičenje. Voja je tu, u njegovoj ulozi. A, kada se Sale vrati, šta će biti sa mnom… Ono što je sigurno je da ću biti do kraja ove sezone, do samog finala. Da li će se moje uloge mijenjati, ja to ne znam – rekao je Mitrović.

Što se tiče karijere pjevača, otkrio nam je da je snimio pola albuma.

– Da li ću ja još malo stisnuti gas ako se sve bude poklopilo kako ja želim, pa završiti album ili ćemo početi da puštamo pjesmu po pjesmu, vidjet ćemo. Ne znam ni ja, ali ono što je sigurno, imam četiri ekstra pesme kojima sam prezadovoljan, koje jedva čekam publika da čuje – zaključio je Mitrović.

S otopljenjem, dodao je, publika može očekivati da i on podigne temperaturu svojim pjesmama.

Gosti u kući

S obzirom na to da je i sam pjevač, Mitrović kaže da ne bi bilo kulturno da ocjenjuje pjevanje kandidata.

– To nije moj posao, da komentiram pjevanje kandidata, već da ih podržim, da imam tu neku dozu samopouzdanja, energije, volje, želje, ambicije, ne da pobjede drugog, nego da budu bolji nego što su mislili da mogu da budu. Isto tako kao i podrška kada uđe u sobu emocija, ja ih dočekujem kao da su to gosti u mojoj kući. To se, nadam se, i primijeti – kazao je Mitrović,piše Avaz

