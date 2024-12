Tanja Savić priča o vjenčanju i bebi, a od Mukija krije bolnu istinu: Komšinica sve priznala

Komšije Tanje Savić progovorile o pjevačici…

Tanja Savić već neko vrijeme uživa u ljubavi s 11 godina mlađim Mukijem Bešićem. Par zajedno s pjevačicinim sinovima iz prethodnog braka, živi u Smederevu gdje i njihove komšije, kao i mladi pilot, jedva čekaju da čuju svadbena zvona.

Komšije Tanje Savić otkrile kakva je pjevačica

Međutim, prema riječima Tanjinih komšija, pjevačica se dvoumi i govore da “ona baš i nije za to”.

– Muki želi svadbu, jer bi ovo njemu bio prvi brak. Tanja nije za to, ali će mu ispuniti želju. Ona ima traume zbog svega što je prošla sa Dušanom (Jovančevićem, bivšim suprugom), pa joj nije ni stalo, ali sam joj rekla da mora zbog njega – istakla je na ovu temu izvesna komšinica za jedne medije, dodajući da Tanja i Muki već deluju kao veoma skladna porodica.

– Vidim da se on lepo snalazi sa njenim sinovima. Viđam ga da ih dovozi i odvozi. Viđala sam ih ja i da se raspravljaju, on i Tanja, ali to je sve što bi se reklo u „rok službe” zajedničkog života. Normalno je da se ne slažu oko svega – smatra ona, dok prodavačica iz obližnje prodavnice otkriva kako ona doživljava Savićevu.

– Tanja je tiha i trudi se da bude neprimetna. Kupuje namirnice, plati, odgovori ako je nešto pitate, ali se ne nameće. Ovde je svi znaju. Svima je drago što živi ovde, a ne kao sve javne ličnosti u Beogradu. Sinovi joj ovde idu u školu, svrate i oni po neke dečije drangulije da kupuju… Njega (Mukija) ne znam da li bih prepoznala, verovatno i on dolazi, ali iskreno nisam sigurna kako izgleda. Kada su zajedno znam da joj je to dečko, ali ovako ne bih ga poznala – rekla je ona.

– Tanja je nekako previše introvertna za javnu ličnost i nekako kao da sumnja u sebe. On joj stalno govori da je nešto uradila dobro, nekoliko puta sam ih čula tu u kafiću kako joj objašnjava da treba više da ceni sebe. Mislim da dobro utiče na nju. Drago mi je zbog toga, svašta je ona prošla. Ono kada su joj bila deca u Australiji, htela je da svisne. Hodajuća senka je bila – tvrdila je.

Komšije Tanje Savić ističu i koliko su njeni roditelji ponosni na to što Tanja blista i poslovno, a i privatno.

– Roditelji pucaju od ponosa, naročito majka i sestra Biljana koja je uz nju sve vreme. Svi su oni bili uključeni u njenu karijeru i oko svega da joj pomognu, sada joj je Muki desna ruka i svima je lakše kada znaju da ima nekog ko brine o njoj. Posle Arene koju je napravila, ma, to se slavilo danima u njenoj porodičnoj kući – prokomentarisala je onda jedna rođaka.

Tanja je nedavno otkrila da želi da se ponovo ostvari kao majka.

– Mi živimo zajedno skoro godinu i po dana sa našom dečicom i super nam je, zaista. Učimo decu nekim vrednostima kojima su naši roditelji nas učili i baš ih učimo da budu dobri ljudi – rekla je Tanja, a onda otkrila da li bi volela da ima dete sa Muhamedom, piše blic.

– Naravno da želim, ali ne zbog sebe, već zbog njega, zato što ne bi bilo fer da mu to uskratim i da mu ne rodim dete zato što se volimo stvarno. On je prihvatio moju decu i ja to jako cenim i poštujem. Upoznao je i moje roditelje. I ja opet kažem, ja nisam savršena osoba, možda sam i teška ponekad, i ja kažem da je on možda jedina osoba koja bi mene trpela. Svakako da nisam savršena, ali mislim da je on savršen i ja sam ga zavolela takvog kakav je. Hvala mu na tome što me je prihvatio i što me voli, i što mogu da osetim da me neko konačno voli i da ja to osetim. Verujem mu i vratio mi je veru u ljubav – rekla je Tanja u emisiji “Zvezde Granda Specijal”.

Facebook komentari