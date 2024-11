Saša Popović donio odluku koja je sve iznenadila: Govorio je da želi da uživa, a sada…

Odluka Saše Popovića iznenađujuća je.

Saša Popović veće neko vrijeme je zbog liječenja na privremenom odsustvu iz Zvezda Granda, ali svi se nadaju njegovom skorom povratku. No, odluka Saše Popovića je da sve podredi ozdravljenju, ne samo posao nego i stvari u kojima je uživao.

Naime, Saša je poznat kao ljubitelj dobrih automobila i neko ko poseduje veoma skupocen vozni park u kome se nalazi i jedan od najskupljih ferarija u čijoj vožnji je često uživao. Međutim, sada je iznenada odlučio da ga vrati u salon.

Odluka Saše Popovića o povratku automobila konačna je – Tu je i dokaz

Saša je u decembru prošle godine kupio “ferari” vredan preko 700.000 evra, ali je sad iz nekog razloga odlučio da ga se odrekne.

– Ja sam uvek vozio dobre automobile, recimo, sećam se u staroj Jugoslaviji, pazi pričamo o staroj Jugoslaviji, dvadeset i nešto miliona stanovnika, ja sam prvi kupio “mercedes 190 E” kada su ga Nemci pustilli. Prvi sam ga u Jugoslaviji imao. Ali kad sam imao onaj problem sa Dafinom četiri godine sam išao autobusom. To je neverovatno, ali, pazi, niko me tada nije pitao: “Jao vidi, daj da ga sažalimo, molim te, ide autobusom” – našalio se Popović ranije kada su ga pitali za skupocene automobile.

Inače, zdravstveno stanje Saše Popovića ide nabolje, tvrdi njegov prijatelj Zoran Pejić Peja.

– Ide nabolje stanje, meni je izuzetno drago, da ne ureknemo. Molim se Bogu i svi naši drugari se mole bogu da on to pobedi. On je veliki borac i sjajan čovek i zaslužio je da pobedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo – započeo je Peja za Svet.

Suzana ga sad vozi i bdi nad njim

– Saša se fenomenalno se drži. Svestan je onoga što treba da uradi, on to i uradi. Putuje, odlazi u Francusku, pa dolazi kući. Ima i ovde preglede, ima i ovde lekare koji brinu o njemu. Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezano za “Grand” obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste.

– Suzana je takav borac, ona diše za Saleta. Ona je 24 sata dnevno pored njega, dok on spava, ona bdi nad njim. Brine o njemu, ona ga vozi. On je pod njenom kontrolom, veliki je borac i velika lavica i kapa dole njoj za svu ljubav. To je sve i normalno, oni su dugo u braku i nisu imali nikakve stresove kroz brak, već su uživali u njemu – zaključio je Peja.

