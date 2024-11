Potresna objava Milice Mitrović samo dan nakon sahrane svekrve – srce je slomljeno

Porodica Mitrović već nekoliko dana je u žalosti zbog smrti Željkove majke Milenije, piše srbija danas.

Baka Milka, kako su je najbliži od milošte zvali, preminula je 16. novembra u 84. godini, i to na dan krsne slave koju je mnogo voljela i poštovala – Đurđic.

Čelnik televizije Pink je veoma teško podneo gubitak majke, a najveća podrška mu je supruga Milica, koja od javnosti ne krije tugu i žal za svekrvom. Baka Milka je sahranjena juče, 19. novembra, na Novom groblju u Beogradu, a među prvima su naravno stigli Željko i Milica koja se od njega nije odvajala ni na sekund i sve vreme ga čvrsto držala za ruku.

Milica Mitrović je i na svom Instagramu poželela da se oprosti od voljene svekrve, pa je prvo objavila dirljive reči, a potom i baka Milkinu sliku.

– Voljeni nikad ne umiru… Dok žive oni koji ih vole i oni koji ih se sećaju! – poručila je Milica.

Nakon dirljivih riječi, objavila je i sliku svoje svekrve sa emotikonima srca, slomljenog srca i bijele golubice.

Novo groblje malo da primi sve koji su želeli da se oproste od majke Željka Mitrovića

Novo groblje juče je bilo malo da primi sve koji su želeli da odaju počast Mitrovićevoj majci, a pojavila su se brojna imena iz sveta politike i estrade.

Pristigli su i harmonikaš Mirko Kodić, pevačica Bebi Dol, voditeljka Jovana Jeremić sa dečkom Draganom, Darko Tanasijević, Zorica Marković, Milica Milša, Žarko Jokanović, Miša Grof, Dea Đurđević, Zorica Brunclik i Kemiš, Ivica Dačić, Aleksandar Antić, predsednica Skupštine Ana Brnabić, Aleksandar Vulin. Na Novo groblje došli su i Vesna de Vinća, Žarko Lazić, Leontina, Zlaja Timotić, Milan Milošević, Oliver Mandrić, sin Radoše Bajića, Filip Čukanović, Srđan Predojević, Predrag Sarapa, Irina Vukotić, Ognjen Amidžić, Tanja Jovićević…

Iako članovi porodice Mitrović ne mogu da sakriju tugu i bol na licima, možda i najtužnija scena je nastupila kada je Željkov sin iz prvog braka sa pevačicom Sonjom Mitrović Hani, Sale Mitrović, u ruke uzeo bakin krst i stao na čelo povorke. Pored toga, niko od prisutnih nije mogao da zadrži suze kada je Mitrović iznad sanduka svoje majke održao dirljiv govor, a tom prilikom joj je dao obećanje da će joj ispuniti posljednju želju…

– Na tvoju posljednju želju ti nisam ništa odgovorio, samo sam rekao da je to nemoguće. Danas se zaklinjem na tvom grobu i dajem ti reč da ću dati sve od sebe da ti ostvarim tu želju. Zamolila si me da oprostim svima sve. Tada sam ti rekao da to nije moguće i podsetio sam te na to da si me kao date, u surovom Zemunu u kom sam odrastao, učila da moram da uzvratim svaku nepravdu. Sada si me molila obrnuto, da oprostim – rekao je, pa dodao:

– Hiljadu misli, hiljadu sjećanja, hiljadu riječi mi prolazi kroz glavu… Od njenog prvog pa do posljednjeg dana sam joj bio centar sveta. Naučila me je da se brinem ne samo o svojoj deci, nego i o onoj bolesnoj i bez roditelja. Moraš da znaš da sam bio preponosan i presrećan što si baš ti bila moja majka – zaključio je Željko kroz suze, piše srbija danas.

