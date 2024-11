Anabela progovorila o najtežem periodu u životu: Govorili su da zaslužujem da me muž tuče

Srbijanska pjevačica Anabela Atijas otvoreno je progovorila o najtežim trenucima u životu, kada se suočavala s problemima u braku sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem, otkrivši da su joj tada mnogi govorili da zaslužuje zlostavljanje, što je za nju bilo šokantno i neshvatljivo.

Anabela se prisjetila boravka u rijalitiju sa kćerkom Lunom i Gagijem, ističući da je to bio emotivno iscrpljujući period.

Nije voljela sebe

– Kad sam ušla u rijaliti i ispričala svoju stranu priče o svemu iz mog braka, bilo je mnogo ljudi koji su govorili: “Ona je to zaslužila.” Šta tačno? Kako je moguće da sam muža izazivala da me tuče? Pričali su da mi je potrebno gore i više, da je trebalo više nasilja da dobijem. Nijedna žena ne zaslužuje da je muž bije. Kako se to traži nasilje? Stanje u kom sam se nalazila kad sam bila s Lunom i Gagijem u rijalitiju je bilo neko ništavilo. To nisam bila ja. Boravak u tim uslovima nije bilo nimalo lak. Nema veze što je tu bila moja kćerka, emocije su se potpuno pojačale. Koliko god da sam zaboravljala na kamere ego mi je radio. Bila sam kao pod dijagnozom i šifrom. Nisam voljela sebe i to ko sam – rekla je Anabela tada za Republiku.Podsjetimo, Anabela Atijas sve češće nastupa sa bivšim suprugom Gagijem, a to je izazvalo brojne priče.

Upravo zbog toga, Anebela je riješila da stavi tačku na nagađanja i otkrije u kakvoj su zapravo relaciji.

– Svima i svemu treba dati drugu šansu. Nisam neko ko ne voli da prašta, ne volim da se osvrćem. U sadašnjosti mi je dobro tu gdje jesam, a nekad pomislim „Kako će biti u budućnosti?“ Onda neću da se smaram time, jer sada, u ovom momentu je sve super. Okupljamo se za potrebe. Ukoliko nas neko želi u paru, jer to ipak nosi drugačiju energiju, nego kada sam ja sama. To su ljudi poželjeli i stvarno su nastupi bili fenomenalni – objasnila je pjevačica,piše Avaz

Tajna njenog izgleda

S obzirom da važi za jednu od najljepših pjevačica, ali najzgodnijih nana na estradi, Anabela je otkrila kako reaguje na komplimente, ali i koja je tajna savršenog izgleda.

– Godinama sam brinula šta će ko da kaže i onda sam se jedan dan probudila i shvatila da je najvažnije kako se ja osjećam. Balans je stvarno majka, nisam neko ko voli da se odriče hrane, volim da jedem. Ne moram da budem savršena, nisam plaćeni top model, sretna sam i zadovoljna. Više nemam problem sa hormonima, imala sam i rješila sam hvala Bogu – zaključila je pjevačica za Grand.

