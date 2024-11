Viki Miljković: Roditelji su mi branili vezu s Tašketom, pobjegla sam dok su brali kruške

Naime, Viki je jednom prilikom priznala da dok su joj otac i majka brali kruške koje je tražila da jede, ona je iskoristila priliku da pobjegne za Beograd, piše Grand.

Pjevačica je već decenijama na muzičkoj sceni, a sve vrijeme uz stoji on, njena najveća podrška. Njih dvoje su pravi dokaz da je moguće prevazići sve prepreke ako se dovoljno volite i poštujete.

Njeni roditelji Zorka i Svetomir su insistirali da prekine vezu i da više nema nikakav kontakt sa Tašketom, o čemu je ona otvoreno govorila.

– Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Bili su protiv naše veze. Nisu bili za to da ja uđem u neku ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Napravili smo koncept kako moja karijera treba da izgleda, i onda, odjednom, ja treba da odem od kuće. Nije im se uklapalo to u koncept. Njima se nije svidjelo što sam se suprotstavila, jer sam znala da je on moj život i moj put – ispričala je pjevačica jednom prilikom.

Iz roditeljskog doma je otišla za Beograd kako bi bila sa muškarcem svog života.

– Pobjegla sam za Beograd tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške i dok su oni brali kruške ja sam pobjegla. Tek kad sam stigla i našla se sa Tašketom, ja sam pokucala na prozor oko 2 u noć i rekla mu da se ja više ne vraćam kući. Jer ako se vratim kući, nema ništa od viđanja i naše veze. Tata je krenuo direktno za Beograd da me juri – prisjetila se Viki Miljković jednom prilikom,piše Vijesti

