Voja Nedeljković otkrio šta sve gledaoce čeka u novoj sezoni ‘Zvezda Granda’

Voja je istakao da mu nova uloga sudije prija, ali i da je jako zahtjevna, a otkrio je i kako se njem dopada izmjena ali i kako je žiri najgledanijeg muzičkog showa reagovao na promjene.

– Ove godine mi je najinteresantnije to što je Popović smislio da postoje paravani i članovi žirija ne mogu da prepisuju jedan od drugoga. Nema tih klanova koji ponekad inače zavladaju u emisiji, nego svako glasa za sebe. Sad imamo po prvi put priliku da vidimo da nisu oni baš tako unisoni kao u ranijim emisijama. I da ima ‘nekome se sviđa, a neko je protiv’, a ima i onih neutralnih. Onda vidiš da je to jako teška stvar – rekao je Voja u intervjuu za Grand i nastavio:

– Svako od te djece ima pravo na šansu, na 15 minuta slave, tu ima djevojčica i dječaka koji imaju 17, 18, 19 godina, ali i ovih malo starijih sa 20 i nešto. Sa druge strane moram da ispoštujem i to što Ana vodi emisiju, i da imamo Milana koji je u bekstejdžu kao ja ranijih godina… Sve u svemu, neki put me malo orosi znoj, ali moramo da napravimo da to ima smisla.

Voditelj je otkrio i da li će u novoj sezoni biti još nekih novina i iznenađenja i za gledaoce i za žiri.

– Uvijek ima nekih iznenađenja i mislim da će se nešto promjeniti u drugom krugu, kada budu već imali svoje mentore, ali otom-potom. To čekamo Saleta da nam kaže šta ćemo i kako da guramo. Mnogo je zanimljivije i dinamičnije sada i sviđa mi se ovo što oni imaju prava na panik taster, ne, za i da budu neutralni– rekao je voditelj,pišu Vijesti

Nakon snimljenih nekoliko epizoda koje startuju ove subote, Voja je otkrio i kako je žiri reagovao na nove pjevačke nade, ali i na promjene.

– Bosanac je nekako čini mi se najviše Švajcarac. On je neutralan, neće da se zamjera, ni da daje ni panik, a da da nekome glas, teško, jer on izbjegava radne obaveze da dobije nove đake, da se sad on muči sa time. Šalu na stranu, to je jedna sjajna ekipa ljudi koja funkcioniše i nije slučajno da je to ubjedljivo najgledanija emisija, i to godinama, što je zaista nemoguća misija da sa ovakvim formatom zakucavaš rejtinge svake subote na nacionalnim televizijama u regionu, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji – zaključio je Voja.

