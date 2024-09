Selena Gomez odgovorila hejterima koji se rugaju što ne može ostati trudna: To nije sramota

Pjevačica i glumica nedavno se obratila svima koji je zbog zdravstvenih problema vide kao žrtvu: “Odjebite! To je ono što je moj život. To sam ja.”

Dok je sa svojom malom sestrom Gracie prisustvovala večeri “Women in Film”, Gomez je imala odgovorila svima koji su omalovažavali njezine probleme.

“Jebeš svakoga ko ti kaže da si žrtva. Uistinu vjerujem da postoji moć u tome što si ranjiv i govoriš ljudima da trebaš pomoć i da želiš pomoć”, rekla je glumica i pjevačica u viralnom videu koji kruži internetom.

“To nije sramota. Pa da, rekla sam da ne mogu biti trudna. Da, rekala sam da imam bipolarni poremećaj. Zato dijelim, zato volim biti iskrena, jer svako prolazi kroz nešto”, dodala je.

Gomez je savjetovala da “nikada ne dopustiš da ti iko kaže da nisi dobra osoba”.

Podsjećamo, Gomez je 9. septembra otkrila Vanity Fairu da ne može zatrudnjeti zbog zdravstvenih problema.

“Nažalost, imam mnogo medicinskih problema koji bi ugrozili moj život i život bebe. To je bilo nešto zbog čega sam neko vrijeme tugovala”, izjavila je Selena.

Inače, njoj je 2013. godine dijagnosticiran lupus, a 2017. godine joj je transplantiran bubreg. Međutim, tada nije razmišljala da će to predstavljati problem. Kako kaže, sada se pomirila s tim i prihvatila da neće biti onako kako je zamišljala, prenosi Klix.

Selena Gomez speaks at the Women in Film dinner:

“So yeah I shared that I can’t carry a child. Yeah I shared I have bipolar. F*CK OFF! That’s what my life is. That’s who I am. Screw anyone who tells you you’re a victim. You’re a survivor in my book.” pic.twitter.com/ANdGUXqpDL

