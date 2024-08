Tanja Savić pokazala čime raspolaže: Provokativni kupaći istakao raskošne obline

Pjevačica Tanja Savić već duži period uživa u emotivnoj vezi s Muhamedom Mukijem Bešićem, koji je prati u svakom koraku, a sada je pokazala kako uživaju u vrelim ljetnim danima.

Naime, Tanja u pauzama od nastupa dane provodi u luksuznoj vili u kojoj uživa sa svojim izabranikom i sinovima.

Pozirala je pored bazena u kupaćem kostimu i pokazala svoje obline. Kako često nemamo priliku da je vidimo u ovakvom izdanju, njene fotografije su izazvale lavinu reakcija.

– „Uživaj“, „Prelijepa si“, „Prezgodna žena“… – samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi momak s njenim sinovima.

– Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri, kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zamjeram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji – rekla je Tanja, piše Grand.

