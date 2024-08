Ovaj učesnik “Zvezda Granda” je Brenin rođak: Ne želi graditi karijeru preko njenog imena

Iako je u rodbinskim odnosima s najvećom zvijezdom s naših prostora Lepom Brenom, pjevač Semir Jahić uspio je da izgradi karijeru sam i to kroz takmičenje „Zvezde Granda“.

Naime, on izbjegava ovu temu u medijima, jer, kako kaže, nije želio da gradi svoju karijeru preko njenog imena.

Semir je jednom prilikom za “Grand “rekao da su Lepa Brena i on rođaci, a to potvrđuje i prezime Jahić koje oboje nose.

– Mi smo iz istog grada, ona je rođena u Srebreniku, ali nikad nisam išao na to što se tiče takmičenja. Mnogo ljudi kada je saznalo za to pitalo me da li ona utječe, ali ja nikad nisam išao tim putem jer znam da sam kvalitetan pjevač – rekao je Jahić svojevremeno.

Brenu je, kako priznaje, upoznao dok se takmičio u „Zvezdama Granda“, a tada joj je otkrio da su rođaci.

– Kada sam se takmičio, Brena me informativno pitala za porijeklo jer se isto prezivamo, i ja sam objasnio kako smo dalja rodbina – kazao je pjevač.

Podsjetimo, Semir se prije nekoliko mjeseci oženio, a nedavno su on i supruga otkrili da će uskoro postati roditelji i da na svijet dolazi djevojčica.

Facebook komentari