“SUDBINA NAS JE VEZALA” Aleksandra Prijović otkrila kako je počela ljubavna priča sa Filipom Živojinoviće, odmah znala da je pravi

Oni danas važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a ona je jednom prilikom ispričala kako je počela njihova ljubavna priča.

Od momenta kada su uplovili u vezu, Filip Aleksandri nije samo jača polovina, već joj je i glavni producent, ali i tekstopisac i kompozitor.

– Ne sjećam se gdje smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Prije nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mjestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pjevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja – ispričala je Aleksandra Prijović.

Kako je tada istakla – od samog početka je znala da je on taj pravi.

– Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za cijeli život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početak, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni – kazala je ona i dodala, piše Blic.

– On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se poslije pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam donio paket vode kada se podrazumijeva da u kući imate vodu – nasmijala se Aleksandra,pise Presmedia

