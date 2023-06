BIVŠA ZADRUGARKA U KANDŽAMA KOCKE I KAMATAŠA: Isplivale najmračnije tajne Ane Ćurčić

Voditelj Darko Tanasijević u novoj emisiji “Narod pita” ugostio je Šarmen Soraju Leoni Altman, Anu Spasojević i Brendona Radonića. Uslijedilo je novo uključenje iz Leskovca, a žena je iznijela niz optužbi na račun Ane Ćurčić.

-Ana je davala novac na kamatu, Ivan je sve istinu rekao. Drugovi koji idu u kladionicu su je viđali, po tri ili četiri muškaraca je bilo, radili su zajedno ili kako se kaže, a poslije su davali novac kamatašima. Zvezdan je njoj samo bio tjelohranitelj, džojstik je bio i samo je ona određivala. Ona je prodala Zvezdanov stan, kome je dala trećinu novca? Kamatašu, kad su držali kafić. Zvezdanvova majka je dala njoj jedan dio novca, jedan su vratili ljudima za hipoteku. Zvezdan je uradio sve ružno, to ne opravdavam, žena sam. Njega je žena dovodila do ludila koje je nezdravo. Kćerka tetovirala ključ i Zvezdan, da li je to normalno? Što nije maćehu istetovirala koja je sjedjela i čuvala je dok je ova bila sa Zvezdanom? Očuha da tetovira? Ne znam da li to baš tako se tetovira – nastavila je gledateljica iz Leskovca.

