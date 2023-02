“MORBIDNO, DJECA TO GLEDAJU” Ana SE RASPADA od bola i šokantnih Zvezdanovih PONIŽENJA – Ti si MONSTRUOZAN!

Ana Ćurčić plakala je pred Slađanom Lazić i Milicom Veselinović zbog prasećeg pečenja koje je po njoj poliveno, i niza poniženja i pogrdnih reči koje joj je Zvezdan Slavnić izrekao kako sinoć, kao i prethodnih dana.

– Ovde je sve pod kamerama. Ne znaš kako sam se osećala. Ne mogu da uopšte… Znaš kako sam se osetila u tom trenutku – rekla je devastirano Ana.

– Odvratno, odvratno. Meni je to bilo strašno. Ne mogu da kažem da je dobar prema meni. Onda mi kažu da verujem u ljubav. Kako da verujem u ljubav. Koliko je to meni gadno što on radi. Meni je ono sa papučom bilo strašno, ono sinoć mi je vrhunac. Ja vidim da si ti monstruozan za neke svari – rekla je Slađa.

– To je ono što je Miki rekao: “Ako si dobar prema njoj, kakav očekujem da budeš prema meni” – rekla je Ana.

– Morbidno. On nema svest da to gledaju deca – rekla je Slađa.

– Deca. Mislim da bi moja sestra da ima bager ušla i ubila ga – rekla je Ana.

