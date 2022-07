Prije braka sa Lunom, Marko Miljković imao je aferu sa Majom Marinković za koju je Đoganijeva tek nedavno saznala i navodno, dobila nervni slom.

S druge strane, Maja nije željela da ulazi u detalje te veze jer je Miljković, kako kaže, u sretnom braku.

– Istina je, ali ne bih to dalje komentarisala, on je oženjen čovjek i u sretnom braku, Lunu gotivim, imale smo neke svađe u Zadruzi, ali to su stare stvari. Želim im sve najljepše u životu i ne mislim ništa loše o njima – kaže Maja.

