Violinista optužuje Willa Smitha da ga je ‘pripremao za seksualnu eksploataciju’

Will Smith je suočen s tužbom violiniste s njegove turneje iz 2025. godine, koji tvrdi da je reper i glumac pokazivao “predatorsko ponašanje” te da ga je “namjerno vrbovao i pripremao” za “dalju seksualnu eksploataciju”.

Brian King Joseph je također podnio tužbu protiv Smitha i njegove kompanije Treyball Studios Management zbog nezakonitog raskida ugovora i odmazde, u postupku pokrenutom pred Višim sudom savezne države Kalifornije.

Joseph navodi da je angažovan za turneju koja je pratila Smithov novi album Based on a True Story, nakon što se prvi put pojavio na pozornici sa Smithom u decembru 2024. godine. U tužbi se tvrdi da je Smith jednom rekao Josephu: “Ti i ja imamo posebnu vezu kakvu nemam ni s kim drugim”.

U martu 2025. godine, Joseph tvrdi da su mu tokom nastupa u Las Vegasu nestali torba i ključ hotelske sobe, te da su vraćeni nekoliko sati kasnije. Te noći, navodi Joseph, ušao je u svoju hotelsku sobu i zatekao da joj je “nezakonito” pristupljeno: unutra su se nalazile maramice i lijekovi za HIV na ime druge osobe, kao i poruka koja je glasila: “Brian, vraćam se najkasnije u 5.30, samo nas dvojica <3, Stone F." Joseph kaže da je zaključio kako će se "nepoznata osoba uskoro vratiti u njegovu sobu kako bi s njim stupila u seksualne odnose". U tužbi se navodi da su članovi menadžmenta turneje bili "jedine osobe s pristupom" njegovoj sobi. Joseph tvrdi da je obavijestio hotelsko osiguranje i Smithove predstavnike, te da je incident prijavio policiji putem nehitne linije. Također navodi da ga je kasnije jedan član Smithovog menadžerskog tima "posramio" zbog tog incidenta, nakon čega mu je raskinut ugovor, uz insinuaciju da je cijeli događaj izmislio. Joseph u tužbi tvrdi da je raskid ugovora doveo do razvoja posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i finansijskih gubitaka. Smithov advokat Allen B. Grodsky odbacio je ove optužbe u izjavi za Daily Mail, navodeći: "Tvrdnje gospodina Josepha o mom klijentu su lažne, neutemeljene i neodgovorne. One se kategorički odbacuju i iskoristit ćemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo se suprotstavili ovim tvrdnjama i osigurali da istina izađe na vidjelo".

