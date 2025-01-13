Snimanje filma o Saši Popoviću počelo, a Karleuša otkriva: “Nisam pozvana”

Nedavno je objavljeno da je Grand produkcija zvanično započela snimanje dokumentarnog filma o životu Saše Popovića, projektu na kojem se, kako navode, radi već duže vrijeme i koji će uključivati brojne sagovornike, lokacije i bogatu arhivsku građu.

Nakon ove vijesti, Jelena Karleuša otkrila je da nije pozvana da učestvuje kao sagovornica u filmu, iako je, kako kaže, svakodnevno u kontaktu sa Suzanom Jovanović.

– Nije me zvala, za sada ne, ali super sam sa Suzanom, čujemo se svaki dan – rekla je Karleuša za Republiku.

Podsjetimo, snimanje filma o tvorcu i kreativnom direktoru Granda odvija se na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu. Premijera je planirana na godišnjicu njegove smrti, kao omaž izuzetnom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi regiona.

