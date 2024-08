Holivudska diva uživa na odmoru s 32 godine mlađim suprugom: Objavila fotke s jahte

Holivudska diva Džoan Kolins (Joan Collins) na Instagramu je objavila fotografije s odmora.

Ova 91-godišnja glumica uživa u St. Tropeu sa suprugom Persijem Gibsonom (Percy, 59). Par je pozirao na luksuznoj jahti na kojoj su im se pridružili i njihovi prijatelji.

– Prekrasna si, ti baš živiš život. Zaslužila si to – poručili su obožavatelji glumici u komentarima. Mnogi su joj pisali da izgleda fenomenalno.

Jednom prilikom u razgovoru za strane medije glumica je otkrila tajnu dobrog izgleda.

– Ne idite na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršaviti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako morate grickati, jedite još brokule. Vježbajte, morate, koliko god to mrzili – rekla je.

Inače, Džoan je s Persijem u braku od 2002. godine. Glumica je ranije u razgovoru za Fox News progovorila o razlici u njihovim godinama.

– Bili smo sjajni prijatelji prije nego što smo se vjenčali. Radili smo zajedno na predstavi. Uživali smo jedno u drugom. Družili smo se. I nastavili smo se družiti narednih godina. Pisali smo ljubavna pisma – to je bilo postepeno. I shvatili smo da smo na istoj valnoj dužini – kazala je Kolins.

