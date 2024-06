Naučnici otkrili da će se jedna od najvećih zemalja na svijetu prepoloviti

Teorija o horizontalnom cijepanju ploče prvi put je predstavljena na konferenciji Američke geofizičke unije u prosincu 2023. Studija pod nazivom “Slab tearing and delamination of the Indian lithospheric mantle during flat-slab subduction, southeast Tibet” istražuje formiranje Himalaje. Himalaji, planinski lanac koji se prostire preko Indije, Pakistana, Nepala, Kine i Butana, nastao je sudarom Indijske i Euroazijske ploče prije 50 miliona godina, a proces je to koji traje i danas.

Studiju su vodili Lin Liu, Danian Shi, Simon L. Klemperer i drugi. Istraživali su razine helija u tibetanskim izvorima i predstavili novu teoriju o pločama ispod planinskog lanca. Pronađene su više razine helija u južnom Tibetu nego u sjevernom, što sugerira da se indijska tektonska ploča cijepa ispod tibetanske visoravni, prenosi Klik.

Otkrili su cijepanje

Studija je koristila “3D S-valne prijemne funkcije” za analizu Indijske ploče. Ova tehnika koristi informacije iz telesizmičkih potresa za slikanje strukture Zemlje i njenih unutarnjih granica. Rezultati objavljeni u ESS Open Archive navode: “Naše 3D S-valne prijemne funkcije otkrivaju orogen-perpendikularno cijepanje ili deformaciju Indijske ploče.” Jedna od slika prikazuje dokaze o odvajanju gornjeg i donjeg sloja Indijske ploče, što sugerira da se ploča podvlači ispod.

Studija zaključuje: “Naše SRF-ovi objektivno mapiraju dubine do različitih indijskih i tibetanskih granica litosfere i astenosfere širom značajnog dijela jugoistočnog Tibeta.”

Granica između dvije litosfere potvrđena je subjektivnim mapiranjem promjena SWS parametara i neovisnim tumačenjem obrazaca ispuštanja plinova iz mantija te sjeverne granice potresa ispod Mohoa. Ukratko, to znači da bi se Indijska ploča mogla cijepati na dva dijela, umjesto da se jednostavno raspadne, prenosi Novi.

