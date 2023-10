Naučnici otkrili novu dosad neviđenu vrstu rude: Sadrži jedan od najnevjerojatnijih elemenata na zemlji

Naučnici u Kini otkrili su dosad neviđenu vrstu rude koja sadrži element rijetke zemlje koji je tražen zbog svojih supravodljivih svojstava. Ruda, nazvana niobobaotit, napravljena je od niobija, barija, titana, željeza i klorida, izvijestio je South China Morning Post.

Niobij je taj koji izaziva uzbuđenje: ovaj svijetlosivi metal trenutno se uglavnom koristi u proizvodnji čelika, koji ojačava bez dodavanja značajne težine. Niobij se također koristi u izradi drugih legura (materijala izrađenih od mješavina metala) i može se naći u akceleratorima čestica i drugoj naprednoj znanstvenoj opremi jer je supravodič na niskim temperaturama, prema Kraljevskom kemijskom društvu.

Ležište je pronađeno u nalazištu rude Bayan Obo u gradu Baotou u Unutrašnjoj Mongoliji 3. listopada. Smeđe-crna ruda je 17. nova vrsta pronađena u ležištu i jedan od 150 novih minerala pronađenih u regiji, prema Kineska nacionalna nuklearna korporacija (CNNC).

Niobobaotite, a new key strategic #mineral discovered in N China's Inner Mongolia, received official recognition and was numbered IMA 2022-127a. Niobobaotite is rich in rare metal #niobium which sees wide application in high-tech sectors such as superconductors and electronics. pic.twitter.com/7kvWg3HCKX

— People's Daily, China (@PDChina) October 10, 2023