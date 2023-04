Znak da je neko veoma inteligentan prepoznaje se već tokom ranog djetinjstva, kažu psiholozi

Ljudi često vežu obrazovanje, socijalni status ili karijeru s nečijom inteligencijom. Ali, to nema nikakve veze. To što neko, na primjer, ima završen fakultet ne pokazuje nužno da je i pretjerano inteligentan.

Ali ako prihvata greške i razumije da su one dio života, tada se može reći da je inteligentniji od drugih i to je znak po kojem možete prepoznati da je neko inteligentan. Takvi ljudi znaju kako se kroz greške može puno toga naučiti i da su to zapravo životne lekcije.

Kineska poslovica kaže: ‘Onaj ko postavlja pitanje je budala na pet minuta, onaj ko pitanja ne postavlja – ostaje budala zauvijek’.

Inteligentni ljudi znaju da, iako cijeli život uče, opet ima mnogo toga što i dalje ne znaju, što mogu naučiti. Oni postavljaju pitanja sve dok ne dobiju jasan odgovor. Ako nešto ne razumiju, tražit će objašnjenje.

Ponekad se mogu činiti i dosadnim, jer dok ne dobiju kompletnu sliku u glavi, neće stati s ispitivanjem. To posebno dolazi do izražaja kod vrlo pametne djece koja razmišljaju o svemu daleko više od vršnjaka, prenosi 24sata.hr.

