Otkrivena riba fosil koja iskače iz stijene

Na periferiji Glosteršira u Kotsvoldsu, ispod zemlje koja je prekrivena pašnjacima istraživači su nedavno otkrili fosilizovane ostatke riba, džinovskih morskih reptila ihtiosaurusa, lignji, insekata i drugih drevnih životinja koje datiraju iz ranog perioda jure.

Tokom iskopavanja izvađeno je oko 180 fosila, a istaknuti primjerak bila je trodimenzionalno očuvana riblja glava koja je pripadala Pachycormus, izumrlom rodu riba.

Fosil, koji su istraživači pronašli utisnut je u komad krečnjaka koji je virio iz glinovitog tla. Fosil je dobro očuvan, a u njemu su sačuvana meka tkiva ribe.

Glava i tijelo ribe bili su pozicionirani kao 3D projekcija, pa istraživači nisu mogli nalaz fosila da uporede sa bilo kojim prethodnim nalazom.

“Najsličniji sa kojim smo mogli da uporedimo pronađeni fosil bio je Big Mouth Billy Bass”, rekao je Nevil Holingvort, terenski geolog sa Univerziteta u Birmingemu koji je i otkrio lokaciju fosila sa svojom suprugom Seli, preparatorom fosila i koordinatorom iskopavanja.

Očna jabučica i duplja su dobro očuvani, a sačuvani su u više dimenzija, pa izgleda kao da riba “skače iz stijene”.

“Nikada ranije nisam vidjela tako nešto. Vide se krljišt, koža, kičma, očna jabučica je i dalje tu”, istakla je Seli Holingvort.

Nekada je ovaj region Velike Britanije bio potpuno potopljen plitkim tropskim morem, a sedimenti su vjerovatno pomogli u očuvanju fosila.

“Kada su ribe umrle, potonule su na morsko dno. Lokacija ukazuje da je bilo vrlo malo ili nimalo iskopavanja na ovim područjima, pa su fosili zatrpani sedimentima odmah po padu na dno. Tako su ostali prekriveni sedimentima i zaštićeni”, rekao je specijalista za fosilne morske reptile Din Lomaks, gostujući naučnik sa Univerziteta u Mančesteru u Velikoj Britaniji i član grupe za iskopavanja.

