Pogled u duboki svemir, najdetaljniji do sada: 4 fotografije najmoćnijeg svemirskog teleskopa

NAJMOĆNIJI OD SVIH DO SADA, Svemriski teleskop Džejms Veb, uhvato je do sada najdetaljnije fotografije dubokog svemira.

Jedna od njih prikazuje nam duboko polje, svemir unazad više od 13 milijardi godina. To je najdublji, najdetaljniji infracrveni prikaz univerzuma do sada, koji sadrži svetlost galaksija kojoj je trebalo mnogo milijardi godina da stigne do nas.

Jedna od fotografija prikazuje SMACS 0723, galaktičko jato koje uvećava dublji svemir iza sebe iz perspektive Zemlje, što omogućava da se vidi nešto od najranije svijetlosti svemira. Neke od ovih dalekih galaksija i zvijezdanih jata nikad pre nisu viđene.

“To je najdublja slika našeg svemira koja je ikad snimljena”, rekao je Bil Nelson, administrator iz Nase.

Pogledajte fotografije:

Objasnio je da slika prikazuje svijetlost galaksija koja se savija oko drugih galaksija putujući milijardama godina prije nego što stigne do teleskopa.

“Gledamo unazad više od 13 milijardi godina”, rekao je dodajući da će nove slike koje svemirska agencija bude objavila dosezati i dalje, oko 13.5 milijardi godina, blizu procijenjene početne tačke samog svemira. “Vraćamo se gotovo na početak”, rekao je Nelson.

Džejms Veb, teleskop vrijedan 10 milijardi dolara, može da zaviri u atmosferu egzoplaneta i da posmatra neke od najstarijih galaksija u svemiru korišćenjem sistema sočiva, filtera i prizmi za otkrivanje signala u infracrvenom spektru, koji je nevidljiv ljudskom oku.

Teleskop se razvijao od sredine 1990-ih, a konačno je lansiran u svemir u decembru 2021. godine. Opisuje se kao najmoćniji teleskop ikad poslan u svemir, nakon poznatog Svemirskog teleskopa Habl. Ima dva glavna cilja. Jedan je da fotografiše prve zvijezde koje su zasijale u svemiru pre više od 13.5 milijardi godina, a drugi je ispitivanje dalekih planeta kako bi se vidjelo ima li na njima uslova za život, piše Nationalgeographic.

