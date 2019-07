Naučnici otopili “vječni led” i oživjeli 41 hiljadu godina starog crva

Advertisements

Tatiana Vishnivetskaya, mikrobiologinja ove institucije, zajedno sa svojim timom otkrila je crva dok su istraživali mapiranje mreže jednoćelijskih organizama koji “cvjetaju” u sibirskom permafrostu, piše “Radio Sarajevo“.

Njen tim istraživao je male organizme, vjerujući da su to jedina bića koja se mogu “vratiti u život” nakon milenijuma provedenih u vječnom ledu. No, kada su svoja otkrića stavili u male petrijeve posude i kada se let počeo otapati primijetili su i nešto drugo – crve.

Kreature su bile duge oko pola milimetra, no u poređenju s bakterijama i sićušnim amebama, crvi su za njih “veliki“. Nevjerovatno, ali ovi crvi, poznati kao nematode, počeli su se vraćali u život na sobnoj temperaturi.

Jedan od njih je star 41 hiljadu godina, što je ubjedljivo najstariji živi organizam koji smo ikada otkrili.

Otkriće je čudesno, iako stručnjaci navode da su nematode izvrsno opremljene da prežive toliki period ‘zaključane‘ u ledu.

Gaetan Borgonie, stručnjak za nematode is Instituta Gentbrugge u Belgiji, kaže da će ova bića preživjeti skoro sve i naučnici ih nalaze na mjestima na kojima se pretpostavljalo da života nema – duboko ispod površine Zemlje, u južnoafričkim rudnicima gdje nema kisika i gdje je jezivo visoka temperatura i sl.

Naučnici su pronašli dvije žive nematode na 300 uzoraka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari