‘Još samo 9 minuta’: Zašto Iphone ne dozvoljava da odgodite alarm na 10 minuta?

Ako omogućite funkciju ” Odgoditi” za alarm, ne možete je postaviti ili modificirati na bilo koji način. Onda kada počne zvoniti, dodirnete dugme “Odgoditi”, alarm će se automatski unaprijediti za fiksnih 9 minuta. No dok je kod konkurentskog Androida sasvim normalno ovo vrijeme prilagoditi vlastitim potrebama, kod Appleovih sistema ne nalazimo takvu mogućnost. Zašto je to tako?

S obzirom na to da se vrijeme odgode alarma ne može ni na koji način promijeniti unutar nativne Clock aplikacije, među Appleovim korisnicima s vremena na vrijeme otvori se rasprava upravo na tu temu. Zašto se alarm može odgoditi samo za 9 minuta, moramo pogledati historiju. Zapravo, to je jednostavno tradicija iz industrije urarstva koja seže do pojave samog odgađanja alarma. Kada su prvi satovi sa snooze alarmom ušli na tržište, urari su se suočili s prilično teškim zadatkom. U mehanički sat morali su ugraditi još jedan element koji osigurava tačno kada alarm ponovno počne zvoniti. Ovaj element je trebalo implementirati u već funkcionalni mehanički dio. I na to se sve svodi, prenosi Radiosarajevo

Urari su željeli postaviti odgodu na 10 minuta, ali to nije bilo moguće. U finalu su im ostale samo dvije mogućnosti – ili odgodu funkcije za nešto više od 9 minuta ili gotovo 11 minuta. Između toga ništa nije bilo moguće. U finalu se industrija odlučila kladiti na prvu opciju. Iako se tačan razlog ne zna, nagađa se da je u finalu bolje ustati minutu ranije nego zakasniti minutu. Apple najvjerovatnije je odlučio nastaviti ovu tradiciju, pa ju je i ugradio u svoje operativne sisteme, odnosno u nativnu aplikaciju Clock.

Dakle, ako želite promijeniti vrijeme odgode, nažalost to jednostavno nije moguće s izvornom aplikacijom. No, App Store nudi niz kvalitetnih alternativa koje s tim više nemaju problema. Aplikacija se može pohvaliti vrlo pozitivnom ocjenom Alarmi – Budilica, koji se u očima mnogih korisnika smatra alarmom bez premca uopće. Ne samo da vam omogućuje prilagodbu vremena odgode, već ima i niz značajki koje osiguravaju da se stvarno probudite. Možete namjestiti alarm da se uključi, naprimjer, tek nakon izračuna matematičkih primjera, poduzimanja koraka, izvođenja čučnjeva… Aplikacija je dostupna potpuno besplatno ili je u ponudi i premium verzija s dodatnim opcijama, piše Daily Mail.

Facebook komentari