Digit se samo srušio: Robot “izdahnuo” tokom demonstracije izdržljivosti

Digit, robot kompanije Agility Robotics napravljen da obavlja proste fizičke poslove u fabrikama, “izdahnuo je” tokom demonstracije u Čikagu.

– Sa stopom uspjeha od 99 posto tokom 20 sati demonstracije uživo, Digit je ipak nekoliko puta pao na ProMatu. Nemamo dokaza, ali mislimo da je to naš prodajni tim orkestrirao kako bi mogli da govore o brzo izmjenjivim udovima i izdržljivosti Digita – napisali su iz Agility Roboticsa na Twitteru.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

— Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023