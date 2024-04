Velika ulaganja u razvoj umjetne inteligencije

Od pomoći pri pisanju mailova do generiranja realnih fotografija i videozapisa, AI je danas postao obavezan alat. Alat koji povećava produktivnost i učinkovitost zaposlenika i kompanija. Jasno je kako će njegova uloga s vremenom biti sve veća i koristit će se u sve većem broju kompanija. Pri tome će u nekim slučajevima zamijeniti ljude na određenim radnim mjestima.

Zato ne čudi što kompanije i fondovi ulažu veliki novac u ovu tehnologiju. Nije teško pretpostaviti kako bi s vremenom takve investicije mogle biti sve veće.

Nedavno su tako iz Microsofta najavili kako će u suradnji s OpenAI-jem uložiti čak 100 milijardi dolara u superračunalo Stargate. Iz Googlea, odnosno DeepMinda najavili su sličnu investiciju. DeepMind je s ciljem istraživanja i razvoja AI osnovan još 2010. godine, a četiri godine poslije kompaniju je preuzeo Google. Jedan od njegovih osnivača jest i Demis Hassabis, a on je nedavno gostovao na konferenciji TED u Kanadi, gdje su ga upitali o projektu Stargate. On je komentirao kako će Google tijekom vremena vjerojatno investirati više novaca u umjetnu inteligenciju u odnosu na investiciju Microsofta i OpenAI u to superračunalo.

Nisu poznati konkretni planovi

Dakle, kako je budžet Stargatea 100 milijardi dolara, Google s vremenom namjerava uložiti još više novaca. Konkretni planovi kompanije trenutačno nisu poznati. Kako prenosi Zimo, jasno je kako će dobar dio tog budžeta biti usmjeren na razvoj hardvera. Kompanija je tako nedavno najavila novi čip Axion napravljen upravo za poboljšanje performansi za treniranje umjetne inteligencije, kao i servise bazirane na cloudu. U odnosu na slične konkurentske čipsete, Axion troši značajno manje energije.

Glavni cilj DeepMinda jest razviti sve složenije algoritme strojnog učenja zahvaljujući kojima bi jednom mogli ostvariti tzv. opću umjetnu inteligenciju. To je trenutak koji bi mogao zauvijek promijeniti svijet jer bi s jedne strane takva umjetna inteligencija mogla donijeti značajan znanstveni i tehnološki napredak, no s druge strane uvijek postoji bojazan da bi se mogla okrenuti protiv ljudi i čovječanstva, piše Financa.

