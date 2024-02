Već “pregorio” – ChatGPT korisnicima šalje uznemirujuće poruke

ChatGPT ima problema u radu, što se ogleda u slanju čudnih poruka korisnicima.

Posljednjih sati ovaj chatbot nekim korisnicima odgovara na upite dugim i besmislenim porukama, miješa jezike, i brine korisnike sugerirajući da je “u prostoriji s njima”.

Pasusi besmislica

U jednom primjeru objavljenom na Redditu, korisnik je s ChatGPT-jem “ćaskao” o džez albumima, a odgovor mašine je ubrzo poslao: “Sretno slušanje!” i slične gluposti. Drugi korisnik je na pitanje “Šta je računar?” dobio pasuse i pasuse besmislica, piše B92.

– To radi kao dobro djelo mreže umjetnosti za zemlju, miš nauke, lako izvlačenje nekoliko tužnih stvari, i konačno, to je svjetska kuća umjetnosti, samo na jednom poslu u ukupnom ostatku – jedan je od odgovora na to pitanje.

U drugom primjeru, ChatGPT je izrekao besmislice kada su ga pitali kako da se osuši paradajz. Jedan od koraka je sugerirao korisnicima da ga “koriste kao voljeni”, i da “ostave zalogaj ploda u svojoj voljenoj kuhinji”.

Gubi kontrolu

Neki korisnici su pisali da sistem gubi kontrolu nad jezicima koje govori, a kod nekih su stigli i zabrinjavajući odgovori na upite.

Zamoljen za pomoć u vezi s problemom kodiranja, ChatGPT je napisao dugačak, neuredan i uglavnom besmislen odgovor koji je uključivao frazu “Ponašajmo se kao da je AI u prostoriji”.

Na zvaničnoj internet-stranici, OpenAI je napisao da su primijetili probleme i da rade na njihovom uklanjanju, ali ne i šta su uzroci, piše avaz.

