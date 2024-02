Profit Nintenda porastao na 2,7 milijardi dolara

Prihod kompanije tokom ovog perioda porastao je za 7,7 odsto na 1,395 biliona jena, prenosi Si-En-Bi-Si.

Nintendo očekuje sa će u tekućoj fiskalnoj godini koja se završava 31. marta 2024. prodati 15,5 miliona svojih Svič konzola, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu prognozu prodaje 15 miliona konzola.

Japanska firma je rekla da je video igra “Super Mario Bros. Wonder” koja je objavljena u oktobru imala “solidan početak” sa prodajom od 11,96 miliona.

Na prodaju je pozitivno uticao i film “Super Mario Bros. Movie” i glavna video igra “The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom”, pišu nezavisne.

