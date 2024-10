Apple bi mogao lansirati prsten koji će biti konkurencija Samsungu

Poziv je dio godišnjeg izvještaja o predviđanjima CCS Insighta i ako se obistini, bio bi to prvi novi proizvod diva iz Cupertina otkako su Apple Vision Pro slušalice lansirane ove godine.

“Zdravlje je postalo temeljni stup za Apple. Zapravo, otišao bih tako daleko da kažem, u trenutku kada Tim Cook odluči prepustiti kontrolu i on se povuče… želio bih misliti da bi jedno od njegovih glavnih naslijeđa iz Applea bilo oko osobnog zdravlja,” Ben Wood , glavni analitičar u CCS Insightu, rekao je za CNBC-jev podcast Beyond the Valley objavljen u utorak.

“S obzirom na to koliko je Tim Cook duboko i osobno uložio u zdravlje, mislim da je prsten vrlo komplementaran dodatak Appleu”, rekao je, misleći na izvršnog direktora Applea Cooka.

Wood je istaknuo Appleov fokus na zdravlje od proizvoda poput Apple Watcha sa svim njegovim senzorima do najnovijih AirPods Pro 2 slušalica koje se mogu pretvoriti u slušna pomagala, prenosi SEEbiz.

Slično pametnim satovima, pametni prsten ima ugrađene razne senzore za praćenje zdravstvenih metrika poput otkucaja srca.

Oura je bio jedan od pionira u svemiru, ali Samsung je ove godine lansirao Galaxy Ring, donoseći ovaj stil proizvoda široj publici, jer se čini da će napraviti veći prodor u zdravstveni prostor.

Samsung Galaxy Ring košta 399 dolara i pridodaje portfelju proizvoda južnokorejskog tehnološkog diva od pametnih telefona do pametnih satova jer nastoji zadržati korisnike zaključanima u njegovom svijetu uređaja.

Apple koristi sličnu strategiju sa svojim paketom proizvoda pokušavajući zadržati svoje ionako nepopustljive kupce u svom ekosistemu hardvera. Prsten bi dodao još jedan proizvod tom portfelju, rekao je Wood.

Za razliku od drugih predmeta potrošačke elektronike, prstenje je komplicirano s maloprodajne tačke gledišta jer ljudi imaju različite veličine prstiju. Samsung ima različite veličine i boje prstenja, a korisnici prije kupnje prstena dobivaju komplet veličine uzorka.

Apple se razlikuje od Samsunga po tome što ima velik i elegantan fizički maloprodajni otisak koji bi pomogao u svakom pokušaju prodaje prstena kupcima, prema Woodu.

“Također mislim da je njihov maloprodajni otisak idealno prilagođen jer su prstenovi složeni proizvodi za izlazak na tržište”, rekao je Wood za CNBC.

Prstenje je također modni komad. Wood je rekao da Appleovi proizvodi još uvijek imaju privlačnost na tržištu, piše biznis.

