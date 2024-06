New York usvaja zakon protiv “ovisničkog” sadržaja na društvenim mrežama za djecu

Prema Zakonu Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) za djecu, ovisnički sadržaj je definiran kao onaj koji se preporučuje ili ističe na temelju informacija o korisniku ili korisničkom uređaju. Što uključuje algoritme za prikazivanje sadržaja koje koriste mnoge društvene mreže i aplikacije. S druge strane, “neovisnički sadržaji”, koji uključuju sadržaje prikazane kronološkim redoslijedom, i dalje bi bili dopušteni, pišu financa.

Očekuje se da će guvernerka New Yorka, Kathy Hochul, potpisati ovaj zakon. S obzirom na to da je njezin ured već izdao izjavu kojom podržava njegovo usvajanje. Također je istaknula usvajanje srodnog zakona o zaštiti podataka djece u New Yorku. Taj zakon zabranjuje internetskim platformama prikupljanje ili prodaju osobnih podataka o korisnicima mlađim od 18 godina.

Guvernerka Hochul kazala je da New York prednjači u zaštiti djece od ovisničkih sadržaja na društvenim mrežama. Te u očuvanju njihovih osobnih podataka od predatorskih kompanija. Istaknula je i da su zajedno napravili povijesni korak naprijed u naporima za suočavanje s krizom mentalnog zdravlja mladih i stvaranje sigurnijeg digitalnog okruženja za mlade.

Lobistička grupa NetChoice, čiji su članovi Google, Meta, Snap i Yahoo, opisala je zakon SAFE kao “opasan i neustavan”.

Implementacija ovog zakona zahtijevala bi od društvenih mreža provjeru dobi korisnika, piše Poslovni Puls. Također bi zabranila platformama slanje obavijesti povezanih s reguliranim sadržajima između ponoći i 6 sati ujutro bez pristanka roditelja. Tvrtke koje ne poštuju zakon mogle bi se suočiti s kaznama do 5.000 dolara po prekršaju.

Prema riječima potpredsjednika i glavnog savjetnika NetChoicea Carla Szaboa, ovaj zakon predstavlja napad na slobodu govora i otvorenost interneta od strane savezne države New York.

Facebook komentari