Popularna poslovna društvena mreža LinkedIn uvodi jedan neočekivani novitet

Ova platforma za povezivanje namijenjena poslovnjacima konstantno traži načine kojima bi povećala broj korisnika i vrijeme koje korisnici provode na njoj, prenosi avaz.

Više od milijardu korisnika

LinkedIn je poslovna mreža s više od milijardu korisnika koji putem nje razmjenjuju svoja iskustva, objavljuju poslovne uspjehe, traže i pronalaze nove poslodavce, projekte i slično. Ono s čim ne bi povezali ovu mrežu su igre, no u toj kompaniji ne razmišljaju na isti način.

Kako prenose tehnološki mediji, na ovoj društvenoj mreži mogle bi se pojaviti i igre. Naravno, ne treba očekivati naslove poput Call of Dutyja, sportskih igara ili Grand Theft Auto, već bi se na LinkedInu trebale pojaviti zabavne igre poput nekakvih zagonetki i slično, odnosno igre u stilu iznimno popularnog Wordlea. Neke od prvih igara koje LinkedIn razvija su “Queens”, “Inference” i “Crossclimb”. To su potvrdili i iz samog LinkedIna, no nisu komentirali je li i koliko Microsoft, koji je vlasnik te platforme, uključen u njihov razvoj. Također, nema niti informacija kada bi nam takve igre mogle biti dostupne jer do sada još nisu odredili vrijeme njihova lansiranja.

Prilika za razgovore

Iz LinkedIna kažu kako iskustvu korištenja te poslovne društvene mreže žele dodati dozu zabave, ali vjeruju kako bi takve igre mogle produbiti odnose i predstavljati priliku za razgovore. Jedna od ideja jest da bi se bodovi u takvim igrama mogli čak i prikazivati za svaku kompaniju, odnosno zaposlenici bi se mogli takmičiti unutar samih kompanija, no čini se kako taj sistem takmičenja još nije u potpunosti razrađen.

Dok su igre općenito među najpopularnijim aplikacijama za telefone i kompjutere, igre bazirane na zagonetkama posebno su popularne među mobilnim korisnicima. Kako objašnjavaju na Tech Cruncheu, koriste ih čak i platforme koje nemaju veze s videoigrama kako bi povećale svoj promet.

Jedan od primjera za to jest i ”New York Times”, koji je prije dvije godine preuzeo iznimno popularnu igru Wordle, koja i dalje ima milione korisnika, a sada je dio veće platforme s online zagonetkama i igrama koje je razvila ova firma. Tokom godina LinkedIn je predstavio više različitih opcija s ciljem povećanja broja korisnika i vremena koje oni provode koristeći tu platformu. Među inim, fokusirali su se na online obrazovanje, profesionalni razvoj, stavili su veliki naglasak na influensere itd.

Angažman korisnika

Jednostavne igre samo su još jedan od tih načina koji bi im, nadaju se u kompaniji, mogao pomoći u povećanju angažmana korisnika, odnosno vremena koje će provesti uz LinkedIn, bilo da čitaju objave kolega, traže posao ili – igraju igre, piše Zimo.

