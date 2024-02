YouTube danas slavi 19. rođendan, sjećate li se prvog videa koji je objavljen?

Kroz gotovo dvije decenije postojanja, YouTube je izrastao u jednog od divova weba na kojem gubimo sate i sate mjesečno.

Servis YouTube su pokrenula trojica bivših zaposlenika PayPala Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim nakon što se jedan od osnivača naljutio kad nije uspio podjeliti video tokom večere zbog tadašnjih ograničenja slanja e-pošte.

YouTube je svoj prvi uploadovani video Me at the Zoo zabilježio 24. aprila 2005. godine. U trenutku pripreme ovog teksta, taj famozni video imao je više od 380 miliona pregleda, piše Vijesti.ba.

