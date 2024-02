Pokrenuta tužba protiv Amazona zbog jedne opcije

Prema tužbi koja je podnesena prošle sedmice, Buy Box, odnosno kvadratić u kojem stoje opcije “Stavi u korpu” i “Kupi sada”, kupce usmjerava prema manje povoljnim ponudama zbog jednostavnosti kupovine jednim klikom, piše Ars Technica.

“Kupci Amazona razumno vjeruju da Buy Box, koji predstavlja jedini način da kupac nešto odmah kupi ili doda u korpu, prikazuje najnižu cijenu za taj proizvod”, stoji u tužbi.

“Međutim, to nije istina”, dodaje se.

Prema tužbi, ako je određeni proizvod dostupan kod više trgovaca, Amazon odabire čija ponuda ide u Buy Box, preko kojeg se obavlja 98% svih kupovina na Amazonu. Taj proizvod dobiva najviše prostora na web mjestu Amazona i zahtijeva najmanje klikova za kupovinu. No, ako bi korisnici pregledali druge ponude, pronašli bi cjenovno povoljnije opcije.

“Posljedica je da potrošači redovito plaćaju više za proizvode koji su dostupni po nižim cijenama kod drugih prodavača na Amazonu, ne zato što potrošači ne mare za cijenu ili ne donose informisane odluke o kupovini već zato što je Amazon odabrao prikazivati ponude za koje će ostvariti najviše naknade”, piše u tužbi koju su podnijela dva kupca u ime svih koji su nešto kupili putem Buy Boxa od 2016.

Amazon je talijanska agencija za zaštitu tržišnog takmičenja 2021. godine kaznila sa više od milijardu dolara zbog tih nepoštenih praksi, a 2022. Evropska komisija naredila je Amazonu da “primjenjuje jednak tretman svih prodavača pri odlučivanju o tome što će se prikazati u Buy Boxu”.

Teško je precizno izračunati koliko ljudi je obmanuto, no gotovo svi kupci Amazona koriste Buy Box. Većina korisnika pretpostavlja da su najviše promovisani proizvodi najbolje ponude, no, to je daleko od istine. Kompanija je više puta optužena da favorizuje proizvode unutar svoga sistema i vlastite robne marke čak i kad to nije povoljnije za kupce, prenosi biznis.

