Threads: Problem s brisanjem računa

Prema posljednjim informacijama, u svega dva dana, kako je aplikacija dostupna, privukla je više od 80 milijuna korisnika. Čak je i sam Mark Zuckerberg ostao iznenađen brzinom kojom se Threads širi.

Samo za usporedbu, Instagramu je za taj broj bilo potrebno više od dvije godine, a TikToku oko osam mjeseci.

“Popularnost” ove nove aplikacije nije toliko iznenađujuća. Meta je učinila sve što je mogla za svojih 2,35 milijardi korisnika Instagrama diljem svijeta, da im olakša aktivaciju Threads računa.

Dovoljno je tek preuzeti aplikaciju Threads na svoj mobilni telefon i povezati s Instagram računom. Nakon toga, korisnik može početi koristiti Threads.

Svi oni koji su barem jednom otvorili Twitter i vidjeli kako izgleda, lako će se snaći na Threadsu. Princip rada i objava gotovo je identičan, a najveća je razlika, ako to uopće možemo tako nazvati, u izgledu same aplikacije koja vizualno prati Instagram. Korisnici mogu napisati objavu koja će biti dugačka do 500 znakova, sadržavati video do pet minuta trajanja ili staviti 10 fotografija odjednom.

Objave na Threadsu mogu biti podijeljene kao Instagram Stories, objave na Instagramu, Twitteru i drugim društvenim mrežama, što će sigurno proširiti glas i omogućiti privlačenje novih korisnika.

Iako je Threads trenutno najpopularnija aplikacija u kategoriji društvenih mreža, pitanje je koliko će dugo ostati na toj poziciji. Twitter ima oko 400 milijuna korisnika diljem svijeta. Brojka je to koju su godinama stvarali i koja je posljedica cijelog niza promjena koje su uvedene na Twitteru.

Neki su korisnici, otkako je Elon Musk preuzeo Twitter, odlučili zatvoriti svoje račune i pronaći alternativu. I tu bi Threads, ako ponudi bolje korisničko iskustvo, mogao profitirati. No, drugi su korisnici zaključili kako je “to sve isto” i vjerojatno neće koristiti Threads.

Tu je i treća grupa korisnika – znatiželjni, koji su instalirali aplikaciju “da vide što je to”. Neki će ostati i postati aktivni kreatori sadržaja, drugi će biti pasivni promatrači, dok će treći veoma brzo napustiti Threads.

Problem s brisanjem računa

Upravo bi napuštanje Threadsa mogao biti kamen spoticanja za mnoge. Dok su se u Meti potrudili da, što je moguće više olakšaju, priključivanje Threadsu, istovremeno su izuzetno zakomplicirali odlazak.

Zbog povezanosti Instagram i Threads profila, želite li obrisati profil na Threadsu, ostat ćete i bez profila na Instagramu. Na to većina, vjerojatno baš i neće pristati.

Iz Mete su se stoga potrudili ponuditi alternativu koja korisnicima daje mogućnost deaktivacije profila na Threadsu, a istovremeno zadržavanje profila na Instagramu. Ukratko, to znači da će podaci i dalje ostati na Metinim serverima, ali korisnici više neće moći objavljivati na Threads niti će njihove prethodne objave biti vidljive drugim korisnicima.

Upravo je to pitanje privatnosti kamen spoticanja za mnoge i problem na koji je pozornost skrenuo i jedan od osnivača Twittera, Jack Dorsey. Iz Mete su pak poručili kako rade na tome da omoguće brisanje Threads profila, bez istovremenog gubitka Instagrama, prenosi Zimo.hr.

Ako u Meti budu slušali korisnike i brzo rješavali probleme i zahtjeve na koje nailaze, Threads bi mogao biti zanimljiv konkurent Twitteru. Hoće li mu i preuzeti primat među mikroblogerskim platformama, pokazat će vrijeme.

