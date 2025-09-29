WhatsApp ima novu funkciju: Više vam ne treba Google Translate

Ova funkcija radi prilikom privatnih, grupnih četova, ali i na kanalima. Kada vidite poruku na drugom jeziku, dovoljno je da zadržite malo prst na njoj, zatim izaberete “Prevedi”, i odatle jezik sa kog ili na koji želite prevod.

Korisnici Androida imaće dodatnu opciju da uključe automatsko prevođenje za sve dolazne poruke u okviru čitavog razgovora.

WhatsApp tvrdi da se svi prevodi obavljaju na samom uređaju, što bi trebalo da znači da sama aplikacija nema pristup tim podacima.

Kako se navodi, funkcija se postepeno uvodi za iOS i Android korisnike na određenim jezicima, a kasnije će biti proširena.

Na Androidu će poruke moći da se prevode na engleski, španski, hindu, portugalski, ruski i arapski. Kad je u pitanju iPhone, ovo će biti dostupno na više od 19 jezika, prenosi B92.

Facebook komentari