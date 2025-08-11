Instagram ima nove opcije, brojni korisnici upozorili na jednu: “Ovo odmah isključite!”

Ova se opcija ne uključuje automatski, a oni koji je aktiviraju, uvijek je mogu brzo i jednostavno isključiti. S mapama je Instagram (opet) kopirao Snapchat, a kako su na toj platformi Snap Map itekako popularni, činilo se kako je riječ o još jednoj opciji koju će korisnici Metine mreže obožavati i često koristiti.

No ne razmišljaju svi tako. Naime, kako su se neki potužili na društvenim mrežama, riječ je o napadu na privatnost korisnika, a jedna je osoba na platformi X čak komentirala kako bi zbog te opcije netko mogao biti – ubijen.

“Opcija Instagram Maps je opasna i predstavlja sigurnosni rizik za korisnike”, prenijeli su na The Independentu neke od kritika ljutih korisnika te mreže. Dijeljenje svoje lokacije u stvarnom vremenu, tvrdi jedan korisnik X-a, je san svih provalnika. Ako na Instagramu prate vašu lokaciju u stvarnom vremenu i vide da niste blizu svoje kuće, onda bi je mogli posjetiti i ukrasti vrijedne stvari iz nje. “Odmah isključite opciju lokacije. Nemojte da svijetu zna gdje se nalazite i da je vaš stan prazan”, jedno je od upozorenja korisnicima Instagrama oko nove opcije.

Iz Mete su reagirali na ove kritike te podsjećaju kako je opcija dijeljenja lokacije na Instagramu svima na početku isključena. Dakle, piše Zimo, niko neće dijeliti svoju lokaciju slučajno, odnosno neće se dijeliti lokacija bez njihova znanja. Ko želi, tu opciju mora sam aktivirati. Lokacija se neće prikazivati svim korisnicima, već samo onima koje i vi pratite, odnosno moguće je odrediti osobe kojima će se prikazivati te napraviti posebnu listu osoba koje će vas moći locirati na karti.

Također, postoji mogućnost skrivanja lokacije na određenim mjestima, a roditelji koji upravljaju računima svojih tinejdžera imat će potpunu kontrolu nad dijeljenjem lokacije djece.

