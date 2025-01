Instagram povećava vremensko ograničenje Reels videozapisa na tri minute

Instagram je proširio vrijeme trajanja svojih Reels videozapisa na tri minute. Prije ove nadogradnje, aplikacija za dijeljenje kratkih videozapisa u vlasništvu Mete imala je ograničenje od 90 sekundi po videozapisu, prenosi Bljesak.info.

U video objavi na platformi, izvršni direktor Adam Mosseri izjavio je: “Sada možete prenijeti Reels videozapise duge do tri minute. Dopuštali smo Reels videozapise do 90 sekundi, jer smo se fokusirali na kratke videozapise, ali čuli smo povratne informacije da je to jednostavno prekratko za one koji žele dijeliti duže priče. Nadamo se da će ovo pomoći.”

Ova nadogradnja dolazi manje od godinu dana nakon što je Mosseri odvratio korisnike od postavljanja dugih videozapisa, tvrdeći da videozapisi duži od 90 sekundi mogu “naštetiti distribuciji”.

Bilo je zanimljivo čuti ga kako to izjavljuje u tom trenutku, jer je platforma tada dopuštala korisnicima postavljanje videozapisa maksimalne dužine 90 sekundi. Prema izvještaju The Informationa, Mosseri je na događaju u New Yorku u aprilu podijelio nekoliko smjernica koje mogu negativno utjecati na distribuciju. Slideshow je naveo “Reels videozapise duže od 90 sekundi” zajedno s još četiri druge značajke koje mogu ograničiti distribuciju na Instagramu, prenosi Bljesak.

