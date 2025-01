Instagram i Facebook iz tražilice uklonili firme povezane s tabletama za pobačaj

Instagram i Facebook nedavno su zamaglili, blokirali ili uklonili objave dvaju pružatelja usluga tableta za pobačaj, piše The New York Times. Instagram je također suspendirao račune nekoliko pružatelja usluga tableta za pobačaj i sakrio njihove profile iz rezultata pretraživanja i preporuka.

Takve akcije su se u posljednja dva tjedna pojačale, a posebno su bile primjetne u zadnja dva dana, izjavili su iz tvrtki koje proizvode ili reklamiraju takve tablete. Sadržaj s njihovih računa, a u nekim slučajevima i cijeli računi, nisu više bili vidljivi na Instagramu. Iz Mete, vlasnika Facebooka i Instagrama, potvrdili su neke suspenzije računa i zamagljivanje objava. Tvrtka je jučer vratila neke od tih računa i objava nakon što je The New York Times postavio upit o tim postupcima, piše The New York Times.

Meta je pod povećalom javnosti otkako je izvršni direktor Mark Zuckerberg ranije ovog mjeseca najavio velike promjene što se tiče slobode govora na platformama. Zuckerberg je obećao olabaviti ograničenja, što je izazvalo zabrinutost među istraživačima dezinformacija i drugima, jer te bi promjene mogle dovesti do porasta govora mržnje i drugih štetnih posljedica.

Meta je izjavila da moderiranje računa povezanih s pobačajem nije povezano s promjenama u politici govora, no korisnici su istaknuli da se te dvije odluke vremenski podudaraju.

Glasnogovornik Mete pripisao je neke od nedavnih incidenata vezanih uz objave i račune povezane s tabletama za pobačaj pravilima koja zabranjuju prodaju farmaceutskih lijekova na njihovim platformama bez odgovarajuće certifikacije. No, Meta je i ranije suzbijala objave pružatelja usluga pobačaja, a izjavila je da provodi promjene u svojim politikama govora djelomično kako bi smanjila broj objava koje su pogrešno uklonjene. “Posljednjih smo tjedana bili jasni u tome da želimo omogućiti više slobode govora i smanjiti pogreške u provedbi pravila”, stoji u izjavi Mete.

Lisa Femia, odvjetnica u organizaciji Electronic Frontier Foundation, izjavila je da je, nakon što je Vrhovni sud 2022. godine poništio presudu Roe protiv Wadea, zabilježen ogroman porast uklanjanja sadržaja na društvenim mrežama koji se odnosi na reproduktivnu zdravstvenu skrb, posebno tablete za pobačaj. “Ovo je kontinuirani, rastući problem i stvarna prijetnja za ljude koji traže ključne informacije i smjernice o zdravstvenoj skrbi online”, upozorila je.

Aid Access, jedan od najvećih pružatelja usluga tableta za pobačaj u SAD-u, izjavio je da su neke objave uklonjene s njihovog Facebook računa, dok su druge zamagljene na objavi na Instagramu od studenog, pri čemu je više objava zamagljeno posljednjih dana. Izjavili su i da im je pristup računu na Facebooku onemogućen od studenog, dok im je prošlog tjedna suspendiran i račun na Instagramu, koji je u međuvremenu vraćen.

Računi na Instagramu drugih pružatelja usluga tableta za pobačaj, uključujući Women Help Women i Just the Pill, također su suspendirani posljednjih dana. Iz tih tvrtki su izjavili da je Meta kao razlog za suspenziju navela da njihovi računi krše njihova pravila zajednice o oružju, drogama i drugim ograničenim proizvodima. Oba računa su jučer vraćena.

Instagram račun Hey Jane, još jednog pružatelja usluga tableta za pobačaj, nedavno je bio nevidljiv u pretraživanju na Instagramu, izjavila je Rebecca Davis, voditeljica marketinga u Hey Janeu. Dodala je da se slična situacija dogodila 2023. godine, dok Meta nije poništila odluku.

“Iz prve ruke znamo da ovo potiskivanje aktivno sprječava Hey Jane da dođe do ljudi koji traže pravovremene informacije o zdravstvenoj skrbi”, izjavila je Davis. “S obzirom na nedavna obećanja Mete o slobodi govora, iznimno smo razočarani što platforma ograničava našu slobodu izražavanja”, poručila je.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) dopušta pružateljima zdravstvenih usluga da online prepisuju i putem pošte dostavljaju lijekove koji uzrokuju pobačaj, poput mifepristona i misoprostola. No, dvanaest saveznih država zabranilo je pobačaj, a još ih je uvelo ograničenja ili zabrane za tablete naručene poštom. Ipak, pružatelji usluga u državama gdje je pobačaj legalan dostavljaju tablete i u države sa zabranama, oslanjajući se na zakone koji ih štite.

