“Otac vještačke inteligencije” tvrdi: 10 do 20 posto šansi da tehnologija zbriše čovječanstvo

Kompjuterski stručnjak i čovjek kog često nazivaju „ocem vještačke inteligencije“ Džefri Hinton (Geoffrey) promijenio je šanse u svojim predviđanjima da napredna tehnologija dovede do izumiranja čovječanstva.

Naime, on sada za tu mogućnost ostavlja 10 do 20 posto šansi u narednih 30 godina. Naime, ranije je on davao oko 10 posto šansi da vještačka inteligencija zbriše čovječanstvo.

Tokom gostovanja na radiju 4 BBC, postavljeno mu je pitanje da li je promijenio svoju analizu o potencijalnoj apokalipsi vještačkom inteligencijom, na šta je odgovorio: „Ne, 10 do 20 posto.“

Iznenađen odgovorom, urednik je primijetio „pa idete naviše“, na šta je Hinton rekao: „Naravno. Vidite, nikada u istoriji nismo imali posla sa stvarima inteligentnijim od nas.“

– Koliko znate primjera da inteligentnije stvari kontrolišu neinteligentnije? Postoji vrlo malo primjera, poput majke i bebe. Evolucija je mnogo napora uložila u omogućavanju bebi da kontroliše majku, ali je jedini meni poznat primjer – istakao je britansko-kanadski stručnjak.

Profesor-emeritus na Univerzitetu u Torontu kaže će ljudi biti mala djeca u poređenju sa inteligencijom moćnih sistema vještačke inteligencije.

– Zamislite sebe kao trogodišnjaka. Bit ćemo trogodišnjaci – istakao je Hinton.

Prošle godine, Hinton je dospio u žižu javnosti kada je dao otkaz u Google-u, kako bi mogao slobodno da priča o rizicima koje predstavlja neograničen razvoj vještačke inteligencije, posebno brinući o tome da bi ljudi tu tehnologiju mogli da koriste jedni protiv drugih.

Glavna briga kod većeg dijela stručne javnosti je da bi razvoj generativne vještačke inteligencije, odnosno sistema pametnijih od ljudi, mogao da predstavlja egzistencijalnu prijetnju tako što bi uspio da izbjegne čovjekovu kontrolu.

Inače, Hintonu je ove godine dodijeljena Nobelova nagrada za fiziku za njegov rad i doprinos razvoju vještačke inteligencije.

