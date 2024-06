Ozbiljno zdravstveno stanje: Četiri simptoma dijabetesa koje mnogi zanemaruju

No, iako je riječ o ozbiljnom i doživotnim stanju, mnogi zanemaruju neke od osnovnih simptoma i mogu godinama živjeti bez adekvatnog liječenja. U vezi s tim, ljekar opće prakse u The Independent Pharmacy Donald Grant otkrio je koja su to četiri simptoma, koji se često zanemaruju.

Učestalo mokrenje

Učestali odlazak u toalet kako bi mokrili poznato je kao stanje koje se naziva poliurija. To je jedan od najčešćih znakova dijabetesa. Ljekar Grant navodi da se ovo stanje može dogoditi kada se tijelo pokušava riješiti viška glukoze putem mokrenja. Moguće je čak i da ćete buditi tokom noći kako bi izvršili nuždu.

“Međutim, to se može dogoditi i zbog određenih lijekova, trudnoće ili visokog unosa kofeina, stoga je najbolje potražiti savjet stručnjaka umjesto da sami dijagnosticirate stanje”, navodi on.

Zamagljen vid

Promjene kao što su zamagljen ili iskrivljen vid mogu također biti znak dijabetesa. Grant navodi da dijebetes često utječe na kvalitet vida, što dovodi do komplikacija poput dijabetičke retinopatije, gdje visoki nivou šećera u krvi oštećuju krvne žile mrežnice.

“Nažalost, to je samo jedan od mnogih načina na koje dijabetes može naštetiti zdravlju očiju, a stanja poput glaukoma, katarakte i sindroma suhog oka također su moguće posljedice dijabetesa”, ističe.

Nagli dramatičan gubitak težine

Nenamjerni i nagli gubitak težine može biti znak oba tipa dijabetesa. Kod dijabetesa tipa 1, tijelo napada stanice koje proizvode inzulin, što dovodi do razgradnje masti i mišića kao alternativnog izvora energije. Međutim, kod dijabetesa tipa 2, tijelo postaje sve otpornije na učinke inzulina, što dovodi do ciljanih masnoća i mišića, prenosi klix.

Povećan apetit ili žeđ

Na kraju, Grant navodi da povećana želja za pićem može se svesti na povećanu aktivnost toaleta, ostavljajući tijelu izgubljenu tečnost koju treba nadoknaditi. Kada je riječ o povećanom apetitu, inzulinske komplikacije znače da se glukoza iz konzumirane hrane ne može pretvoriti u energiju.

“Kao rezultat toga, tijelo doživljava povećan nivo apetita jer treba unositi više hrane kako bi nadoknadilo nedostatak pretvorene energije”, objašnjava.

