Četiri stanja koja povećavaju rizik od krvnih ugrušaka, posebno kod žena

Krvni ugrušak je nakupina materijala putem koje tijelo na prirodan način nastoji zaustaviti krvarenje te održati organizam na životu. Drugi, nimalo poželjan proces (tromboza) događa se kada se ugrušci stvaraju u krvnoj žili. Njihova pojava dovodi do poremećaja sastava krvi, toka krv te do oštećenja stijenka žila. Ako se relativno brzo ne pregleda, ovi ugrušci mogu biti opasni po život. Iako znatno rjeđe, no mogu se pojaviti i kod mladih i zdravih žena.

Žene s većim rizikom dobivanja krvnih ugrušaka

Nedavno objavljena studija otkrila je da su skupine žena s povišenim kolesterolom, bubrežnim oboljenjima, visokim krvnim tlakom te one s pretilošću, imale veću vjerojatnost zgrušavanja krvi u usporedbi s onima bez ovih tegoba. Znanstvenici su kroz studiju otkrili kako je na svakih šest žena s četiri stanja jedna imala krvni ugrušak. U međuvremenu, žene s tri uobičajena stanja imale su pet puta veću vjerojatnost da će dobiti krvni ugrušak, a one koje su živjele s dvije od navedenih bolesti, imale su dvostruko veću vjerojatnost od pojave ugruška.

Simptomi krvnih ugrušaka

Prema navodima Centra za kontrolu i prevencije bolesti (CDC) i engleskog Nacionalnog instituta za zdravlje (NHS) postoje dvije vrste ugrušaka. Krvni ugrušak u jednoj od velikih vena u nozi ili ruci naziva se duboka venska tromboza. Ako se ne liječi, tromb se može pomaknuti i krenuti prema plućima. Krvni ugrušak u plućima naziva se plućna embolija. Može biti smrtonosna i zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. piše gloria

Simptomi tromboze uključuju:

oticanje ruke ili noge

bol ili osjetljivost koji nisu uzrokovani ozljedom

koža topla na dodir, s oteklinom ili bolnim crvenilom kože

Simptomi embolije uključuju:

teškoće u disanju

iznenadnu, oštru bol u prsima koja se može pogoršati pri udisaju

iskašljavanje krvi

brz ili nepravilan rad srca

