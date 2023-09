SEZONA JE AMBROZIJE: KAKO LIJEČITI ALERGIJU ?

Ambrozija je biljka, korov koja raste širom svijeta, najviše u Sjevernoj Americi i južnoj Evropi. Postoji najmanje 17 vrsta ove biljke . Iz Amerike je 1863. godine brodom prenesena u Njemačku, a na našu teritoriju je 1935. godine došla i to na područje Dervente.

Biljka ambrozija se najčešće nalazi u ruralnim područjima i na otvorenim prostorima koji su osunčani. Ambrozija cvjeta u avgustu i njen prah prouzrokuje alergijsku reakciju kod ljudi. Alergija na ambroziju se javlja početkom avgusta i traje do kraja septembra, ponekad i do sredine oktobra mjeseca. Najveća koncentracija polena ambrozije je od druge polovine avgusta do druge polovine septembra.

Polen je žute boje i lako se sa stabla biljke prenosi u vazduh tako da u prah ambrozije može preći i preko 300km putem vazduha.

Ambrozija je jednogodišnja biljka, visoka metar do metar i po. Korjen je vretenast, jak , stablo uspravno, a listovi zeleni perasto podijeljeni. Koncentarcija u vazduhu polenskih čestica veća od 30 polenovih zrna po metru kubnom izaziva alergiju kod ljudi . Početkom septembra mjeseca je koncentracija polena ambrozije najveća i može preći i preko 1000 polenovih zrna po metru kubnom. Kod nas je u narodu poznata i kao fazanuša i vezuje se za lovce koji su uz pomoć ove biljke hranili fazane. Najviše je ima u Posavini i Lijevče polju.

Naziv ambrozija je grčkog porijekla i ima nekoliko značenja. Jedno od tih značenja je – besmrtan. Ova biljka u fazi cvjetanja proizvodi ogromnu količinu polenovog zrna, koja su veličine pedesetog dijela milimetra. Samo zrno polena ambrozije izgleda kao kugla sa šiljcima, lebdi u vazduhu i najveća koncentracija u vazduhu je u ranim jutarnjim i popodnevnim satima. Kiša i niske temperature mogu pomoći smanjenju koncentracije polena ambrozije u vazduhu.

Polen ambrozije je jedan je od najčešćih uzroka sezonskih alergija kod nas. Mnogi ljudi imaju jak imunološki odgovor kada udišu polen ambrozije . Imuni sistem normalno brani naš organizam od štetnih napadača, poput virusa i bakterija, kako bi se odbranio od bolesti. Kod osoba koje imaju alergije na polen, imunološki sistem pogriješi i polen ambrozije prepoznaje kao opasnu supstancu. Zbog toga imunološki sistem proizvodi medijatore upale histamine, koji se bore protiv polena, iako je polen ambrozije bezopasan. Reakcija dovodi do raznih iritantnih simptoma, poput kihanja, curenja nosa i svraba u očima.

Svaki četvrti čovjek kod nas ima alergiju na polen ambrozije. Alergija vjerovatno neće nestati nakon prve godine kada se pojavi , nego može opstati godinama . Često se ne prepozna kao alergija na ambroziju nego pacijenti misle da su se prehladili , međutim pošto se ova“prehlada“ ponavlja svake godine u istom periodu to navede pacijenta i ljekara da posumnja da je alergija na ambroziju razlog simptoma prehlade.

Simptomi se mogu liječiti antialergijskim lijekovima ili antihistaminicma, ali i kortikosteroidima kod ozbiljnijih alergijskih reakcija . Uvođenje određenih promjena u načinu života može također pomoći u ublažavanju simptoma povezanih s alergijom na polen ambrozije.Simptomi alergije su uobičajeni: kašljanje, kihanje, svrbež i curenje nosa te neprohodan nos. Riječ je o tzv. alergijskom rinitisu ili peludnoj hunjavici. Oči svrbe, peckaju, žuljaju, i suze, a javljaju se i podočnjaci prenosi hayat

