Nova koronavarijanta ima upadljiv simptom

S očigledno još zaraznijim potomkom omikrona, slučajevi su takođe naglo porasli.

Prema virologu Norbertu Nowotnyju, manje-više neuobičajeno brzo širenje je zbog činjenice da je opet nešto zaraznija varijanta. S druge strane, EG.5.1 ne bi nužno doveo do ozbiljnih bolesti, objasnio je za Heute humani i veterinarski virolog sa Univerziteta Veterinarske medicine u Beču.

“Razlog za to je taj što je od originalne varijante Wuhana pa sve do Delte prvenstveno zahvatio donje respiratorne puteve, a time i pluća. Omikronske varijante, s druge strane, napadaju gornje respiratorne puteve. To olakšava prenositi, ali dovodi i do ne tako teškog toka bolesti“, kaže stručnjak.

Međutim, još jedna mutacija u spike proteinu osigurava da je varijanta u mogućnosti da izbjegne antitijela i prethodnu imunološku zaštitu – bilo putem vakcinacije ili infekcije prethodnom varijantom. Stoga se ranjivim grupama preporučuje da se najesen vakcinišu protiv Covida i da se zaštite FFP2 maskom čim se temperature spuste.

Svako ko je zaražen varijantom koronavirusa takođe treba da ostane kod kuće. Indikacija za to su simptomi, koji su takođe slični onima kod drugih izdanaka Omikron, a time i prehlade u Erisu – sa jednim izuzetkom – uporni kašalj koji ne prestaje, piše BosnaInfo.

