Izgorjeli ste: Evo šta s opekotinama od sunca koje se ljušte

Možda ljuštenje kože izgleda ružno i čak pomalo zabrinjavajuće, no umirujuće zvuči kako je to ustvari OK znak.

Naime, kada nam se koža počne ljuštiti, to je način na koji se naše tijelo oslobađa mrtvih, oštećenih stanica kože koje su bile izložene štetnim ultraljubičastim zrakama sunca.

“Izlaganje UV sunčevoj svjetlosti uzrokuje oštećenje kože slobodnim radikalima. To dovodi do procesa poznatog kao programirana stanična smrt, jer se stanice kože gase zbog previše oštećenja da bi mogle normalno funkcionirati. Svako crvenilo, a posebno ljuštenje, znači da je došlo do oštećenja kože”, objašnjava njujorški dermatolog, dr. Joshua Zeichner.

Jednostavnim riječnikom rečeno, naše tijelo ‘odbacuje’ mrtvu kožu koju je dotaklo sunce kao oblik zaštite.

Koje su faze zarastanja opekotina od sunca?

“Simptomi opekotina od sunca pojavljuju se brzo nakon izlaganja suncu’, kaže dr. Ellen Marmur, dermatologinja iz New Yorka, piše Allure.

Vaša koža bi mogla početi crveniti dok ste još izloženi suncu ili biste mogli osjetiti onaj ‘peckavi osjećaj na koži sljedeći put kad se tuširate.

Nakon tih simptoma, tijelo se može početi samoiscjeljivati, što uključuje proces ljuštenja oštećenog sloja kože. Sunčane opekline su šok i opekotine na koži koje dovode do plimnog upale, koja može stvoriti mjehuriće na gornjem sloju kože, što dovodi do ljuštenja. Čak i bez očitih mjehurića, ovaj udarni val uzrokuje ljuštenje kože, upozoravaju stručnjaci.

Koliko je vremena potrebno da se opekotina od sunca potpuno oljušti?

Prema riječima dermatologinje i izvanredne profesorice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Minnesoti dr. Sheilagh Maguiness, dužina vremena potrebnog da se opekotina od sunca ljušti i zaraste zavisi od težine opekotine. Opekotina od sunca prvog stepena, na primjer, kod koje je koža umjereno crvena i blago natečena, može rezultirati finim ljuštenjem i obično traje tri do pet dana.

S druge strane, opekotina od sunca s mjehurićima zapravo je opekotina kože drugog stepena.

“Počinje crvenilom i oteklinom, zatim dolazi do stvaranja mjehurića nakon čega slijedi ljuštenje’, kaže dr. Maguiness, napominjući da može biti prilično bolno. ‘Ovo može potrajati sedam do deset dana da se izliječi’

Kako liječiti opekotine

Čim se pojavi crvenilo, dr. Maguiness objašnjava kako hladne obloge, ‘blage’ hidratantne kreme (zatražite hipoalergene formule bez mirisa bez biljnih ekstrakata ili eteričnih ulja, jer mogu pogoršati iritaciju) i gel aloe vere mogu biti od pomoći za ublažavanje nelagode.

Krema ili mast s hidrokortizonom također mogu biti od pomoći u ovoj početnoj fazi crvenila i može djelovati na smanjenje upalnog procesa, kaže dr. Maguiness, dodajući da oralni, protuupalni lijekovi koji se izdaju bez recepta – poput aspirina, ibuprofen i naproksen također mogu pomoći kod boli i smanjenja. prenosi Radiosarajevo

