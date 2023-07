Tihi simptomi raka jetre koje mnogi ignoriraju jer misle da riječ o ‘običnim‘ probavnim tegobama

Simptomi nalik probavnim tegobama uobičajeni su za rak jetre, bolesti koja je šesta najčešća vrsta raka na svijetu i četvrti vodeći uzrok smrti. Nažalost, za razliku od drugih vrsta tumora kod kojih dolazi do smanjenja učestalosti, učestalost raka jetre posljednjih desetak godina neprekidno raste. Prema podacima SZO iz 2020., u Hrvatskoj je zabilježeno 581 novi slučaj te 529 smrti od raka jetre, a glavni uzroci raka jetre su ciroza i bolesti koje do nje dovode, poput virusnog hepatitisa B i C te masne jetre.

Oboljeli najčešće imaju simptome žgaravice, nadimanja, mučnine i povraćanja. Također, neki ljudi su kao simptom imali osjećaj sitosti vrlo brzo nakon nekakvog malog obroka ili zalogaja. No, takvi simptomi često se mogu zanemariti jer podsjećaju na simptome loše probave koja je obično neopasna. Stoga je važno upozoriti na potencijalne opasnosti i skrivene simptome jer rak jetre može biti vrlo nezgodno prepoznati. Naime, simptomi se često uopće ne javljaju u ranim fazama bolesti, a kad se jave, važno je reagirati što brže jer o tome može ovisiti život. Simptomi koje je lako zamijeniti za probavne probleme su: osjećaj slabosti i „kao da ste bolesni”, bol na gornjoj desnoj strani trbuha ili u desnom ramenu, simptomi loše probave poput brzog osjećaja sitosti nakon nekoliko zalogaja te vidno nadut trbuh neovisno o tome jeste li upravo nešto jeli ili ne.

Ostali, manje poznati i manje učestali simptomi uključuju:

gubitak tjelesne težine (više od 5 posto normalne tjelesne težine tijekom 6 do 12 mjeseci)

žućkasta boja kože i bjeloočnica

povišena tjelesna temperatura

svrbež

tamna mokraća i blijeda stolica

osjećaj da ste bolesni

gubitak apetita

kvržica s desne strane trbušne šupljine

opće loše stanje ili simptomi nalik gripi

Postojanje takvih simptoma ne znači nužno da imate rak jetre ili da ste teško bolesni, no ako oni potraju duže od dva tjedna, trebali biste se obratiti svom liječniku primarne obiteljske medicine.

– Ako se samo pitate kakvi su to simptomi i biste li se trebali zabrinuti, ne odgađajte odlazak liječniku. Vaša zabrinutost neće nestati ako izbjegnete odlazak liječniku. Simptomi možda nisu uzrokovani rakom, ali ako jesu, što ranije se otkrije rak veće su šanse za uspješno izlječenje – ističu stručnjaci britanskog Centra za istraživanje raka (CRUK).

Rak jetre je češći u muškaraca nego u žena, a rizik za obolijevanje raste sa starosnom dobi. Jetra je drugi najveći organ u tijelu, odmah nakon kože, a nalazi se odmah ispod desnog plućnog krila. Rak jetre počinje se razvijati kad se abnormalne stanice počnu dijeliti i nekontrolirano rasti. Postoji nekoliko tipova primarnog raka jetre, a to su:

hepatocelularni karcinom – koji je najčešći

fibrolamelarni karcinom – rijedak oblik hepatocelularnog karcinoma

kolangiokarcinom – nastaje iz bilijarnog epitela (unutar ili izvan jetre)

angiosarkom – počinje u krvnim žilama jetre i izuzetno je rijedak

hepatoblastom – iako je rijedak, jedan je od najčešćih primarnih tumora jetre u djece.

Prema podacima britanskog Centra za istraživanje raka, jedna od deset oboljelih osoba ima preživljenje od 10 ili više godina. piše gloria

