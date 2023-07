Mentalni poremećaj koji treba liječiti: Ljeto može uzrokovati depresiju

Ljeti tijelo manje proizvodi neke hormone zbog vrućine, a hormonska neravnoteža dovodi do nedostatka energije i depresije. To je mentalni poremećaj i treba ga liječiti, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), više od 300 miliona ljudi pati upravo od depresije.

Hormonski disbalans

Nevolje, novac i ljubavne brige nisu jedini razlozi koji uzrokuju depresiju, smatraju psiholozi. Hronično loše raspoloženje mogu uzrokovati i naizgled beznačajne stvari.

Većina ljudi voli ljeto i sunce, ali za neke to znači depresiju. Razlog je što pate od ljetnog sezonskog poremećaja. Zimski je češći, ali ne treba zanemariti ni ljetni, posebno ako primijetite redovnost svakog godišnjeg doba.

Navodno, ljeti tijelo slabije proizvodi neke hormone zbog vrućine, a hormonski disbalans dovodi do nedostatka energije i depresije. Druga teorija tvrdi da toplota sprečava tijelo da se nosi sa stresom. U toplijim danima osobe s ljetnim sezonskim poremećajem doživljavaju nesanicu, smanjen apetit, melanholiju… Također, ljudi u ljetnom periodu više konzumiraju alkohol koji djeluje depresivno.

Znaci upozorenja teške depresije i signali da je osoba spremna da preduzme akciju mogu se razlikovati od osobe do osobe. I dok će jedni otvoreno pričati o svojim mračnim mislima, drugi će to zadržati za sebe.

Mogu sakriti

Međutim, kažu stručnjaci, ljudi takve stvari mogu sakriti samo donekle.

Prepoznajte znakove da neko u vašem okruženju možda gubi tlo pod nogama, priča o samoubistvu, smrti, umiranju, povlači se od prijatelja i porodice, ima ozbiljne promjene raspoloženja, osjećaj zarobljenosti, povećano konzumiranje alkohola ili droga, spava sve vrijeme ili ima probleme sa spavanjem, ne može da kontrolira bijes… prenosi Avaz

