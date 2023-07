Plastične flaše mogu biti leglo bakterija: Posebno vodite računa o jednoj stvari

Mnogi dopunjava flaše za vodu koje koriste tokom dana. To se odnosi kako na obične plastične flaše iz supermarketa tako i na višekratne boce koje su dizajnirane za ponovnu upotrebu (kao što su termos ili boce koje koristimo u teretani). Međutim, ono što je važno jeste da moramo da vodimo računa gdje ćemo da ih napunimo, i u kojim uslovima, zato što bakterije i mikrobi vrebaju sa svih strana.

Prema istraživanju, višekratne boce za vodu sadrže prosječno 20,8 miliona kolonija bakterija, što je 40.000 puta više od broja mikroba na WC šolji. Zdravstveni stručnjaci zato ističu kakve mogu biti posljedice ako neprekidno pijete iz flaše i dopunjavate je bez pravilnog pranja, piše waterfilterguru.com.

Zdravstveni rizici

Doktor Donald Grant naglasio je da, iako flašu za vodu koristi samo jedna osoba, higijena je neophodna.

– Često postoji zabluda kada je u pitanju higijena višekratnih flaša za vodu, što podrazumijeva da ukoliko dolaze u dodir samo sa vašim ustima ne morate da ih čistite. Međutim, sve što je višekratno može biti sklono nakupljanju prljavštine, prašine, a kao rezultat toga i bakterija. Boce za vodu su idealno stanište za bakterije zbog vlažnosti – naveo je dr. Donald Grant.

Doktor Suhail Husein otkrio je i o kavim je vrstama mikroba riječ koji mogu da se razmnože u neopranim flašama za vodu.

– To mogu biti jednostavni mikrobi poput streptokoka i stafilokoka, koji žive u simbiozi s domaćinom, a to smo mi, ali mogu postati problematične ako se namnože. Bakterije poput E. Coli, koja je uobičajeni uzročnik urinarnih i crijevnih infekcija, često mogu naseliti flašu za vodu nakon ponovljenog rukovanja, poput skidanja i stavljanja čepa. Također, mogu da se razviju i želudačne bolesti koje mogu da dovedu do infekcija urinogenitalnog trakta, kao i upale pluća – upozorio je dr. Husein.

Tu se, međutim, priča ne završava.

– Možete se razboljeti i razviti želudačne bolesti poput dijareje ili povraćanja. Gram-negativni bacili, još jedna uobičajena vrsta mikroba koja se nalazi u neopranim bocama, mogu dovesti do infekcija urogenitalnog trakta i upale pluća – dodao je taj stručnjak.

Nacionalna zdravstvena služba iz Britanije stavlja akcent na dvije česte bakterije, a to su streptokoke i stafilokoke, koje mogu da budu opasne za organizam.

– Streptokoka može da izazove simptome slične gripu: bol u grlu, osip od šarlaha, rane, bol i otok, bolove u mišićima, mučninu i povraćanje, dok stafilokoka može izazvati infekcije kože, uključujući pojavu kvržica, otoka, plikova i bolnih očnih kapaka – navedeno je iz te službe.

Pranje flaša za vodu

Prije dopunjavanja flaše veoma je važno oprati je na pravi način.

Vruća voda i deterdžent za pranje sudova su sve što vam je potrebno da biste se riješili bakterija: napunite flašu vrućom sapunicom i isperite je. Obavezno obratite pažnju na poklopce/čepove i dijelove sa navojima, Međutim, ako ste zapostavili flašu nekoliko dana i treba joj dublje čišćenje potopite je preko noći u rastvoru koji se sastoji od pola sirćeta i pola vode. Isperite flašu i pustite da se potpuno osuši prije nego je ponovo koristite, piše Avaz.

