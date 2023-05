ZNATE LI ŠTA PRVA JUTARNJA KAFA RADI VAŠEM ORGANIZMU?

Što više kafe pijete, to se brže i više formiraju adenozinski receptori. To znači da vam sada, poslije nekoliko godina ispijanja kafe, treba više ovog toplog napitka kako biste se razbudli nego što je to bilo na početku.

Kofein povećava nivo adrenalina, što rezultira povećanim brojem otkucaja srca i bržim protokom krvi kroz tijelo. U isto vrijeme sprječava da se dopamin ponovo apsorbuje u vaš sistem, što mu omogućava da duže vrijeme ostane u mozgu, zbog čega se kasnije osjećate pozitivnije i sretnije.

Upravo ovo zadržavanje dopamina je ono što često pokreće mozak da poželi više kofeina.

U prvih deset minuta kada popijete kafu, kofein ulazi u vaš krvotok i širi se po cijelom tijelu, uzrokujući porast krvnog pritiska i broja otkucaja srca.

Poslije 20 minuta kofein se veže na adenozinske receptore, neutralizirajući umor. Nivo dopamina se povećava i zadržava, što stvara osjećaj da treba biti oprezan i usredsređen.

U roku od 30 minuta nadbubrežne žlijezde velikom brzinom počinju da stvaraju više horomona i vid vam postaje oštriji.

Nakon 40 minuta, tijelo počinje da proizvoditi više serotonina, što poboljšava rad neurona unutar leđne moždine – to dovodi do poboljšane koordinacije i snage mišića.

Poslije četiri sata, metabolizam se ubrzava, zbog čega brže sagorijevate energije i tijelo u toku tog perioda počinje da razgrađuje masti.

Šest sati kasnije, osjetit ćete potrebu za mokrenjem i tada će iz tijela izaći približno polovina kofeina koji ste unijeli u organizam. prenosi hayat

