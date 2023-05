Urologinja otkrila pet važnih stvari o prostati: ‘Ovo bi svi muškarci trebali znati!’

U svom je nedavnom videu na YouTube-u urologinja i seksualna edukatorica dr. Rena Malik objasnila par stvari o prostati za koje kaže kako bi ih svaki muškarac trebao znati; od toga koja joj je zapravo funkcija pa do toga kako znati da nešto nije u redu i kako otprilike izgleda pregled. Evo što kaže:

1. Funkcija: “Primarna funkcija prostate je stvaranje tekućine za ejakulaciju”, kaže dr. Malik, dodajući i da mliječna tekućina koju proizvodi prostata čini oko 30 posto volumena sjemena. “Ta tekućina sadrži enzime i proteine koji pomažu aktivirati i hraniti spermije, olakšavajući im kretanje i konačno oplodnju jajne stanice.”

2. Veličina: “Veličina prostate se mijenja tijekom života, a najviše raste u pubertetu. Kasnije u životu, povećanje ili oticanje prostate može čak 70 posto muškaraca starijih od 60 godina uzrokovati zdravstvene probleme mokraćnog sustava. Srećom, postoji mnogo dostupnih mogućnosti liječenja”. 3. Ejakulacija i rak: Redovita ejakulacija može pomoći razvoju mikrobioma prostate, ali i smanjenju mogućnosti razvoja karcinoma, prema novoj studiji, objavljenoj u časopisu European Urology.

4. Povijest: Masaža Ili ručna stimulacija prostate koristila se, kaže, kao način liječenja prostatitisa i ublažavanja napetosti u dnu zdjelice sve do 20. stoljeća. I ne samo to, dodaje liječnica, već česta ejakulacija zapravo može smanjiti rizik od raka prostate. “Prema znanstvenim teorijama, tekućina se nakuplja u prostati između ejakulacija, a bez redovitih spolnih odnosa to može dovesti do kancerogenih izlučevina. Također se vjeruje da su dobrobiti ejakulacije za ublažavanje stresa faktor”.

S vremenom se, dodaje urologinja, pokazalo da vjerojatno nema medicinskih dobrobiti od masaže prostate, no nekim je muškarcima taj osjećaj ugodan. 5. Pregled za rak prostate: Lakši je nego što se misli i riječ je o jednostavnom pregledu kojim se provjerava ima li čvorova ili abnormalnosti, a koji se provodi paralelno s krvnim testom. Prema Američkom društvu za rak, 1 od 8 muškaraca će tijekom života dobiti dijagnozu raka prostate, pa je testiranje iznimno važno, posebno za muškarce koji su u rizičnijim dobnim skupinama. prenosi vecernji list

